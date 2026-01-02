Arranca la Liga Premier Tuxtla 2026

Con el objetivo de fortalecer la práctica organizada del Futbol Soccer en la capital chiapaneca fue presentada de manera oficial la Liga Premier Tuxtla, certamen que se disputará en la categoría libre Varonil, reuniendo a escuadras locales interesadas en competir bajo un formato bien estructurado.

Las acciones se desarrollarán en el campo de la Unicach y la cancha Salvador Cabañas, escenarios que albergarán los encuentros programados de lunes a viernes en horarios nocturnos, específicamente a las 20:00 y 21:30 horas, brindando así una alternativa atractiva para jugadores que combinan el deporte con actividades laborales o académicas.

Uno de los principales incentivos del torneo es la bolsa de premiación, ya que el campeón de liga recibirá 5 mil pesos en efectivo, además de trofeo y inscripción gratuita para la siguiente edición. Por su parte, el subcampeón será reconocido con 2 mil pesos, trofeo, medallas y el 50 por ciento de descuento en su inscripción, lo que refuerza el carácter competitivo del certamen.

En cuanto al reglamento, la organización estableció un máximo de 25 jugadores por equipo, partidos divididos en dos tiempos de 40 minutos, así como la obligatoriedad de cubrir el arbitraje, portar uniforme y contar con credenciales oficiales de la liga, garantizando orden y equidad durante la temporada.

La inscripción quedó fijada en mil 500 pesos, costo accesible considerando los beneficios deportivos y logísticos que ofrece la Liga Premier Tuxtla, la cual busca consolidarse como una opción seria para el Futbol amateur en la región.

Finalmente, los organizadores extendieron la invitación a clubes y conjuntos independientes a sumarse a esta nueva propuesta, que promete intensidad, buen nivel futbolístico y un ambiente competitivo a lo largo de toda la campaña.