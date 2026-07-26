Arranca la Liguilla del Héroes Bonampak

Se completó la fase regular del Torneo Héroes Bonampak de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, que a partir de este domingo dará paso a su Liguilla en la cancha del parque del Oriente, con Ice Cars FC como el rival a vencer.

El cuadro motorizado concluyó la campaña en primer lugar, con registro de 15 victorias, a cambio un solo empate y una derrota, para un total de 47 puntos.

Su contrincante en esta etapa del campeonato será Rayados Diarios FC, que milagrosamente se coló a la fiesta grande con 21 puntos, con balance de ocho triunfos e igual número de descalabros. Apenas un gol de diferencia respecto a Santa Cruz —que fue noveno general con los mismos 21 puntos— le permitió avanzar a los cuartos de final, para intentar dar la campanada ante el que es no solo favorito en la serie sino para ganar título.

Su primer choque lo tendrán este domingo, a partir de las 11 de la mañana, recordando que los cuartos se disputan a ida y vuelta.

Cayuco FC llega fuerte

El segundo club mejor ubicado para la última fase es Cayuco FC, flamante campeón del Copa del Torneo Supremo, certamen alterno que también organiza la Liga Guerrero Zoque.

En el Héroes Bonampak, Cayuco tuvo un impresionante desempeño con 14 victorias, un empate y solo un par de derrotas, para sumar un total de 43 puntos.

Su oponente será el AC Milán, que calificó a finales con 10 ganados, un empate y 6 derrotas, para un total de 31 unidades. Su primer encuentro lo sostendrán también este domingo, a las 10 de la mañana.

Las otras dos series

Por su parte, Santos FC calificó como tercero de la tabla con 42 puntos (14 triunfos y 3 derrotas) y tendrá como rival al Deportivo Enbe, que sumó 31 puntos (10 ganados, un empatado, 6 perdidos). Este choque abrirá la sesión dominical, en punto de las 9:00 horas.

La otra serie de cuartos de final, que se vislumbra como la más pareja, será entre Águilas FC y Aston Villa, disputando su primer capítulo este domingo al mediodía.

Los emplumados acumularon 41 puntos en la campaña, gracias a sus 12 victorias, 3 empates y 2 descalabros, mientras que su oponente clasificó con 34 puntos, tras sumar 11 triunfos, un empate y 5 igualadas.

Los mejores del torneo

Por otra parte, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, dio a conocer a los ganadores de los títulos individuales, que serán entregados en la premiación final de la temporada.

La distinción como el mejor portero del Torneo Héroes Bonampak será para Guadalupe de Jesús Martínez, guardameta del Deportivo Enbe. Y el trofeo de campeón de goleo lo recibirá Leonardo Hernández, atacante del equipo Águilas FC, con una histórica cifra de 102 goles anotados.