Arranca la Liguilla en segunda división

Todo está listo para que comience la Liguilla en la segunda división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla. El cuadro de Parabrisas La Estrella Blanca confirmó su participación en la ronda de finales y es uno de los más serios aspirantes al título y al ascenso.

Los “cristalinos” se ubicaron entre los ocho mejores equipos de la liga, luego de cerrar la temporada regular con un categórico triunfo de 6-0 ante el conjunto de Titán FC, en acciones celebradas en la cancha 3 de Caña Hueca.

Óscar Penagos, Juan Merchant, Fernando Poblete y Néstor Barbosa fueron los autores de los goles en la que fue su octava victoria en fila, recordando que al incorporarse al certamen de último minuto, solamente pudo disputar lo que quedaba del torneo, y pese a esa desventaja logró entrar a finales en el séptimo lugar.

Los cuartos de final

Una vez conocidas las posiciones del campeonato, se reveló cómo se jugarán los cuartos de final, y será precisamente el conjunto de Estrella Blanca el que abra las series este domingo a las 14:00 horas, contra Gladiadores, en la cancha 1 de Caña Hueca.

En el mismo escenario, pero a las 18:00, se verán las caras Titán FC y Marsella FC. Por otra parte, el campo 3 de Caña Hueca fue designado como sede para los otros dos choques rumbo a las semifinales. Para las 16:00 horas, Bucanero FC enfrentará al Deportivo D’ Tadeo, y al terminar saltarán al terreno de juego las oncenas de La Familia y Santa Ana Jr. Torneo de Copa

También se definió cómo quedarán las acciones para el Torneo de Copa, con el cuadro de Bucaneros FC encabezando la clasificación final con 21 puntos.

En este torneo alterno, Bucanero FC tendrá como rival en cuartos de final a Gladiadores FC, mientras que Deportivo D’ Tadeo —que terminó como segundo— jugará contra Parabrisas Estrella Blanca. Además, Santa Ana Jr. chocará con Marsella FC y La Familia se medirá con Titán FC.

Al respecto, es oportuno aclarar que la directiva de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, que encabeza Luis Gordillo Domínguez, tiene pendiente dar a conocer la programación para esta competición alterna.