Arranca la lucha por el título de 1ª división

Tras completarse las 14 jornadas oficiales de competencia arranca la fase final del campeonato de la primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla.

El torneo de la máxima división fue liderado por Coratux FC, que consiguió 27 puntos (+19) para adueñarse del primer lugar, con marca de 7 triunfos, 6 empates y 1 derrota. Gracias a su condición de líder, el equipo de los Comitecos Radicados en Tuxtla avanza directo a los cuartos de final.

Misma situación para el sublíder, Familia FC, que culminó la fase regular con las mismas 27 unidades (+9) y un registro favorable de 8 victorias, 3 empates y 3 caídas.

Cuartos de final

Los rivales de los dos equipos que lideraron el Torneo de Liga saldrán de la fase de cuartos de final, en la que se enfrentarán los cuadros ubicados del tercero al sexto lugar.

Croco FC fue el club que se colocó en tercero de la tabla, con 26 puntos (8 ganados, 2 empatados y 4 perdidos), siendo además la mejor ofensiva con 53 goles. Su adversario será el Plásticos Pablín (6º), que logró sumar 19 unidades, con marca negativa de 5 triunfos, a cambio de 4 empates y 5 derrotas.

El choque se llevará a cabo este domingo, a las 14:00 horas, en el campo uno de Caña Hueca. Por su parte, Deportivo San Francisco (4º) se medirá con Deportivo Modelo (5º), duelo programado también para este domingo, pero a las 12:00 horas, en el mismo escenario.

San Francisco tuvo una marca de 23 puntos (7G, 2E, 5P), mientras que su rival sumó 20 unidades (6G, 2E, 6P). Respecto a estas dos series, la directiva de la Liga Independiente, que encabeza Luis Gordillo Domínguez, aclaró que en caso de empates no cuenta la posición en la tabla, por lo que el ganador saldría de una tanda de pénaltis.