Arranca la Súper Copa Ultra Sport

La emoción del Futbol encendió nuevamente las canchas de Ultra Sport con el arranque oficial de la Súper Copa, torneo que reúne a equipos decididos a competir al máximo y que en su jornada inaugural ofreció un espectáculo digno de un campeonato de alto calibre.

La actividad comenzó con una ceremonia simbólica en la que la gerente general de Ultra Sport fue la encargada de dar la patada inicial, marcando así el inicio de esta nueva etapa para el Futbol local. Como parte del gesto de bienvenida se hizo entrega de balones a los conjuntos participantes, reafirmando el compromiso de la organización con quienes apuestan por el desarrollo deportivo y la sana competencia.

Desde el primer silbatazo los enfrentamientos dejaron claro que las escuadras llegaron decididas a darlo todo. El primer duelo de la noche enfrentó a DP RJ y Hades FC, partido en el que los de Hades mostraron contundencia y se impusieron por 5-2, gracias a un juego ofensivo eficaz y dominio desde el mediocampo.

Más tarde, Brasilito y Jaguares protagonizaron un encuentro cerrado, sin goles pero cargado de intensidad, en el que el orden táctico prevaleció sobre las oportunidades de anotación. El empate sin goles reflejó el equilibrio entre ambas plantillas.

La sorpresa de la noche la dio Galácticos, que desató una verdadera lluvia de goles frente a Atlético Atocha con un abultado marcador de 13-1. Desde los primeros minutos mostraron un despliegue ofensivo difícil de contener y sellaron una de las goleadas más llamativas en la historia reciente del lugar.

Por su parte, Tigres de Copoya y Chiapacorceño ofrecieron uno de los encuentros más disputados. Con un resultado de 3-2, los felinos aseguraron el triunfo en los minutos finales, tras resistir la presión y aprovechar sus oportunidades en ataque.

El cierre de la jornada fue un auténtico festival de anotaciones. San Pancho y River protagonizaron un partidazo lleno de emociones, con constantes llegadas y goles de todos los estilos. El marcador final fue de 7-5 a favor de River, que supo mantener la ventaja en un juego cargado de ritmo.

La Súper Copa Ultra Sport comenzó con gran éxito, y promete consolidarse como uno de los torneos más atractivos del calendario. Con escenarios iluminados, duelos de alto nivel y un ambiente competitivo, semana tras semana se vivirá una fiesta del Futbol en la calle 4ª Oriente Sur, en Tuxtla Gutiérrez, sede de esta vibrante competencia.