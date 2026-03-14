Arranca la Temporada Infantil 2026

La Temporada Infantil 2026 de la OEFA Chiapas está lista para entrar en acción con la disputa de la semana 1, que tendrá como escenarios Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, donde los equipos de las categorías Peewee y Potrillos iniciarán la competencia con la mira puesta en llegar al juego por el campeonato.

Duelos en Real del Bosque

La cancha del fraccionamiento Real del Bosque, en esta capital, será el escenario que levantará el telón con una doble cartelera entre los representativos de Tuzas Real del Bosque y Guerreros Tuxtla. El primer duelo se efectuará a las 10:00 horas, correspondiente a la categoría peewee. Posteriormente, a las 11:30 horas, será el turno de la división Potrillos.

Domingo en San Cristóbal

La actividad continuará con jornada dominical en el estadio municipal de San Cristóbal de Las Casas, donde Pretorianos será anfitrión de Osos de Chiapas en otra jornada doble.

El primer encuentro está programado a las 10:00 horas en la división peewee, mientras que el segundo compromiso, correspondiente a Potrillos, se jugará a las 11:30 horas. Asimismo, la directiva de la OEFA Chiapas informó que el partido de la categoría peewee entre Borregos y Atlas será reprogramado debido a ajustes en el calendario oficial.

Asimismo, es oportuno recordar que el torneo será de corta duración, pues culminará con las semifinales programadas para el 2 de mayo y la gran final el 9 de mayo, en la que se definirán los campeones de la temporada.