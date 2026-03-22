Arranca Selectivo Indígena 2026

Con una destacada participación de equipos provenientes de distintos municipios se llevó a cabo la inauguración del Campeonato Estatal Selectivo Indígena 2026 Horacio Llamas Grey, certamen organizado por la Asociación Chiapaneca de Basquetbol (Achiba), presidida por Jorge Díaz Cano, y que tuvo como sedes el auditorio del Cobach y las canchas de Caña Hueca. Este domingo se jugarán los últimos partidos.

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El arranque del torneo se vivió en un ambiente lleno de entusiasmo, donde jugadores, entrenadores y familias se dieron cita para ser parte de este importante evento que busca impulsar el talento en comunidades indígenas, brindando una plataforma de desarrollo deportivo a nuevas generaciones.

Tras el acto inaugural comenzaron de inmediato las actividades en las diferentes sedes, con encuentros en diversas categorías y ramas. Equipos como Marimberos, Alecam, Panteras Tapachula, Lagartos SCLC, Huskys, Margaritas, Tornados, Topos, Cayali 7, Caimanes y Águilas Jiquipilas fueron algunos de los protagonistas de esta intensa jornada, mostrando buen nivel competitivo y compromiso en la cancha.

Las acciones se distribuyeron en múltiples escenarios, permitiendo una amplia participación y dinamismo en el desarrollo del torneo. Desde categorías formativas hasta divisiones mayores, las escuadras ofrecieron partidos muy disputados, reflejando el crecimiento del Basquetbol en la entidad.

Uno de los aspectos más destacados fue la integración de categorías infantiles y juveniles, donde se pudo observar el surgimiento de nuevos talentos, así como el trabajo formativo de clubes y entrenadores que continúan fortaleciendo la disciplina en Chiapas.

El campeonato no solo representa una competencia deportiva, sino también un espacio de convivencia y proyección, en el que los participantes buscan demostrar su calidad con la mira puesta en trascender a la siguiente etapa.

Nacional

Cabe señalar que los mejores cuadros de este selectivo estatal obtendrán su pase a la etapa nacional, que se desarrollará en la Ciudad de México en el mes de abril, lo que añade un ingrediente extra de motivación para cada uno de los equipos.

De esta manera el Campeonato Estatal Selectivo Indígena 2026 inició con gran intensidad, dejando en claro que el nivel competitivo será alto y que la lucha por representar a Chiapas en la fase nacional estará llena de emoción y entrega en cada partido.