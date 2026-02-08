Arranca Trascendencia Charra 2026

Con un ambiente lleno de tradición, respeto y pasión por la Charrería, se puso en marcha el 7º Campeonato Trascendencia Charra 2026, certamen que rinde homenaje a Florentino Ramos Cruz y que tiene como escenario el lienzo charro del Rancho San José MG, en Cintalapa, Chiapas.

La primera fecha de actividades dejó actuaciones destacadas y puntajes que comienzan a perfilar a los equipos que buscarán el título. Desde las primeras faenas, el público pudo disfrutar de manganas ajustadas, coleaderos efectivos y suertes ejecutadas con gran técnica, reflejo del nivel que reúne este campeonato.

Inauguración

En la charreada inaugural, el conjunto de Fereducam abrió las acciones con una actuación sólida en el ruedo, sumando un total de 217 unidades. Sus ejecuciones en la cala de caballo y el pialadero fueron determinantes para marcar diferencia ante la escuadra de Charros de Santa Rosa, que cerró su participación con 183 puntos, mostrando entrega y buenas hechuras, aunque sin la contundencia necesaria en las manganas.

Más tarde, en la charreada de las 15:00 horas, se vivió uno de los duelos más intensos de la jornada. Charros Capital-Trascendencia presentó una participación ordenada y con buen ritmo, alcanzando 206 unidades, manteniéndose en la pelea durante gran parte de la competencia.

Sin embargo, Pícaros de Tuxtla se robó los reflectores con una actuación inspirada, destacando en el paso de la muerte y las manganas a pie, para cerrar con 341 puntos, colocándose como el equipo a vencer tras la primera fecha.

Primera fecha

La jornada dejó claro que el campeonato se encuentra abierto y que cada suerte cuenta rumbo a la definición del monarca. Las emociones continúan este fin de semana, ya que será el domingo cuando se dispute la ronda final, instancia en la que se definirán a los equipos finalistas y al campeón de esta edición 2026.

Trascendencia Charra reafirma su importancia dentro del calendario estatal, no solo por el nivel competitivo, sino por mantener vivas las tradiciones y los valores del deporte nacional por excelencia.