Arranca una nueva temporada en Caña Hueca

Con un ambiente lleno de entusiasmo y tradición deportiva, este domingo se llevó a cabo la ceremonia inaugural de la temporada 2026 de la Liga Oficial Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez, teniendo como escenario el campo de pelota de Caña Hueca, uno de los espacios más representativos del deporte en la capital chiapaneca.

Un total de 12 equipos formaron parte del acto protocolario, divididos en las categorías de Primera y Segunda Fuerza, quienes desfilaron sobre el diamante para presentarse oficialmente ante la afición, marcando así el inicio de un nuevo ciclo competitivo que promete intensidad y buen nivel en cada jornada.

El desfile de los equipos fue uno de los momentos más destacados de la ceremonia, donde cada novena mostró identidad, compromiso y el objetivo claro de pelear por el campeonato. Este tipo de actos se ha convertido en una tradición dentro de la liga, fortaleciendo la convivencia y el sentido de pertenencia entre los participantes.

Reconocimientos

Durante el evento también se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los equipos más sobresalientes de la temporada anterior, así como a jugadores que brillaron por su desempeño individual, reconociendo su esfuerzo y contribución al crecimiento del Softbol en Tuxtla Gutiérrez.

La inauguración contó con un invitado especial de talla internacional, Víctor Guedes, picher de la selección nacional de Venezuela, quien engalanó el arranque de la temporada y además formará parte del equipo Pistones ALZ, aportando experiencia y calidad al certamen local.

Tras el acto protocolario, las emociones no se hicieron esperar, ya que la actividad deportiva comenzó de inmediato con los primeros enfrentamientos del torneo, todos disputados en el mismo campo de Caña Hueca, dando muestra del nivel competitivo que caracteriza a esta liga.

Partidos

La temporada 2026 se desarrollará con encuentros programados los días sábados y domingos, permitiendo continuidad y ritmo en la competencia, además de ofrecer a la afición un espectáculo constante cada fin de semana.

Con este arranque, la Liga Oficial Municipal reafirma su importancia como semillero y plataforma para el desarrollo del Softbol en Chiapas, consolidando un espacio donde conviven experiencia, talento joven y pasión por el diamante.