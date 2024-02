Arrancan el 2024 con panorama incierto

Debido a la situación que prevalece a nivel nacional con la Natación, el panorama para atletas de Chiapas es incierto para este 2024. En entrevista, Juan Manuel del Pino D’Elía, presidente de la Asociación de Natación del Estado de Chiapas (Anech), destacó que su deporte actualmente está cursando el ciclo 2023-2024; es decir, que inició desde finales del año anterior y concluirá a mediados del presente.

“Todavía provoca mucha incertidumbre a las asociaciones, a los clubes y a los padres de familia en particular, porque el problema es que aún no se define prácticamente quién va a tomar las riendas a nivel nacional de la Natación en México. Tan es así que ustedes han visto que la propia Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) no brinda el apoyo a las actividades acuáticas, por el motivo de que no sabe quién es la cabeza para decir ‘a ti te doy el recurso y tu lo canalizas a los nadadores’. Ese es el problema que se tiene ahorita, que no hay una figura quien diga ‘esta es la que va a llevar a cabo o va a organizar o va a ser la directora de los deportes acuáticos en México”, explicó.

Luego del chequeo estatal celebrado el fin de semana en la capital con la presencia de competidores de cinco clubes, el dirigente expresó que también están por ver cómo se lleva a cabo el proceso de clasificación para los Juegos Nacionales Conade 2024. Si bien en el anexo técnico que lanzó el mismo organismo marca como selectivo el Gran Prix 2024, no establece cómo va a ser la clasificación.

“Eso es lo que marca la Conade; entonces, está por definirse cómo va a ser esa clasificación, qué tiempos se van a tomar en cuenta para clasificar a este Gran Prix para sacar a los 20 mejores nadadores de cada categoría para ir a los Juegos Conade”, agregó.

Para concluir, dijo que lo que toca a los atletas de los diferentes clubes del estado es seguir preparándose, a la espera de lo que pueda definirse en breve. “Los muchachos tienen que seguir preparándose, a la espera. Eso es lo que estoy hablando de las irregularidades, que todos estamos en el limbo, esperando a ver cuáles son las directrices a seguir”, puntualizó.