Arrancan los cuartos de final

Este sábado 6 de septiembre se disputarán los cuartos de final de la categoría de primera fuerza femenil del Campeonato de Liga 2025 C. Rosario Oralia Madariaga Torres, perteneciente a la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA). La jornada tendrá como escenario el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos de Tuxtla Gutiérrez, donde se esperan encuentros de alto nivel.

Partidos

La actividad iniciará a las 9:00 horas con el partido entre Secretaría de Educación y Tucanas, equipos que a lo largo de la fase regular mostraron gran nivel y llegan con la firme intención de avanzar a las semifinales. Se anticipa un duelo cerrado, en el que la experiencia y la precisión en el ataque serán factores determinantes.

En el segundo cruce, programado para las 12:00 horas, Transportes se enfrentará a Salud Justa. Ambas escuadras se caracterizan por su intensidad defensiva y rápida rotación de jugadas, lo que promete un enfrentamiento vibrante en busca de la clasificación.

A las 13:00 horas se vivirá otro choque atractivo: Azteca contra Diosas. Estos conjuntos han protagonizado juegos memorables en torneos pasados, por lo que la rivalidad y el deseo de avanzar añadirán un ingrediente especial al encuentro.

La jornada de cuartos de final cerrará a las 14:00 horas con el enfrentamiento entre Club Adlers y Talos. Este partido será clave, pues ambas escuadras han sido protagonistas durante el campeonato y cuentan con planteles que combinan experiencia y juventud, lo que garantiza un espectáculo para los aficionados.

La directiva de la liga ha invitado a la comunidad deportiva a asistir y apoyar a los equipos, resaltando la importancia de promover el Voleibol femenil en la entidad. Estos cuartos de final serán decisivos para conocer a los cuatro equipos que avanzarán a la antesala de la gran final, con el objetivo de levantar el trofeo de campeonas en la primera fuerza.