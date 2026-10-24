Arrancan los Playoffs en la Liga Uniflag

La Liga Uniflag de Tocho Bandera celebrará una jornada decisiva de su Temporada 6, con los Playoffs de las Conferencias A y B del Open Mixto, este sábado a partir de las 15:00 horas, en Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

En la Conferencia A, los escuadrones de Mustangs e Iron Dogs buscarán avanzar a semifinales en el encuentro que abre la sesión. Ambos finalizaron la temporada regular con cinco victorias, aunque Mustangs obtuvo una mejor posición por diferencia de puntos y ganó su enfrentamiento más reciente por escore de 30-18. El vencedor se unirá a Dream Team, Diablitos y Bananamigos, que ya esperan en la segunda ronda de la postemporada.

En la Conferencia B, Balam y Thunders disputarán el último boleto disponible para acompañar a Toros, Unicach y Power Puff en la siguiente ronda. Este duelo se llevará a cabo a las 16:00 horas.

TNT Mixto y Femenil

La actividad del torneo TNT Mixto contará con dos partidos programados a las 16:00 horas: Cañoneros enfrentará a MG Team, mientras que Ocelotes Blancos de la Unach se medirá con Unicach. En el TNT Femenil la jornada comenzará con el enfrentamiento entre Cañoneros y Ocelotes Blancos de la Unach (15:00 horas).

Posteriormente, San Miguel Flag buscará recuperarse de su primera derrota ante Lechuzas UPGCH, en tanto que Ocelotes Blancos enfrentará a Toros, ambos a las 17:00 horas. Finalmente, MG Team se medirá con Cañoneros, en un encuentro cuyo horario está por confirmarse.