Arrancan segunda vuelta con victoria

Pavones ADMC vino de atrás y con una favorable reacción en el segundo tiempo superó por 2-1 al Antequera FC de Oaxaca, en duelo de la fecha 16 del grupo 2 de la Liga TDP, disputado en el Tec de Monterrey Campus Chiapas.

El visitante inició fuerte

El primer episodio tuvo pocas emociones; sin embargo, al minuto 14, los visitantes estuvieron cerca de abrir el marcador, en lo que fue su primer aviso. Menos de diez minutos después, en una jugada por el sector izquierdo, apareció Jared Hernández para poner adelante al Antequera FC con el 1-0 al minuto 23.

Antes de irse al descanso del medio tiempo, Pavones ADMC cobró un tiro de esquina, acción en la que Jorge Cruz fue derribado en el área, por lo que el árbitro Jimmy Acosta marcó el tiro penal.

El encargado de hacer válido el tiro de castigo fue el capitán del equipo, Jesús Molina, para empatar los cartones 1-1 en el segundo minuto del tiempo agregado.

Mejoró en el complemento

Para la segunda parte, Manuel Avendaño hizo movimientos y el equipo se vio más conectado, resaltando los ingresos de Néstor Gómez y José Hernández, para dar otra cara y buscar la victoria. Al minuto 49 los locales avisaron tras un gol anulado por el central y continuaron generando ocasiones de peligro con disparos de José Hernández y Alex Manzano.

Pavones cobró un tiro de esquina por izquierda y, tras una serie de rebotes, Kevin Gurgúa remató de cabeza mandando la pelota a las redes para darle la vuelta al marcador con el 2-1 al minuto 59.

Los capitalinos siguieron presionando con aproximaciones peligrosas de Molina, Juda Hernández, Bryan Camacho y Robert Toalá. Antequera FC no dejó de luchar y puso peligro en la meta local con un disparo por derecha que desvió el portero Gabriel Morales, y otro tiro dentro del área al minuto 84, pero no hubo tiempo para más.

Siguen sumando

De esta manera Pavones llegó a 23 puntos en el grupo 3, mientras que su rival sigue estancando en 7 unidades. El siguiente partido para las aves chiapanecas será ante Dragones de Oaxaca, nuevamente jugando como local, aunque estrenando el horario de las 10 de la mañana.