Arranque del Torneo Héroes Bonampak

Duelos de alta intensidad y gran espectáculo se vivieron en la primera jornada del 10º Torneo Héroes Bonampak, que se disputa en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

En primer término resaltó la presentación de Cayuco FC, que tras dominar el Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque, irrumpió en el campeonato dominical con un abultado marcador de 12-2 sobre Jaguares.

Víctor Álvarez se despachó con la cuchara grande al anotar nueve dianas, y Giovanni Ramírez completó la cuenta con un “hat-trick”. Por los felinos descontaron Javier Barrientos y Diego Espinosa.

Otra goleada se dio en el partido en el que Ambulancias Colibrí FC le propinó un 11-5 a la Juventus. Por las aves de la salud destacó Luis Abarca con póker de goles; Carlos Márquez puso un triplete, Julio Ozuna contribuyó con dos tantos, mientras que Roger Arias y Edson Ramírez completaron la cuenta. Por la Juve marcaron Uziel Hernández (2), Javier Nájera, Bryan Jiménez y Martín Mendoza.

Otros resultados

Dentro de la jornada resaltó el espectacular encuentros en el que Ice Cars FC venció por 8-7 al Real Brasil. Por los motorizados la figura fue Erick Estrada, autor de cinco dianas, y el resto de los goles fue obra de William de León, Gustavo Gómez y Mario Conde. Por los brasileños brilló Diego Vega con un triplete, mientras que Alex González aportó un par y con un tanto aparecieron Marcos Torres y Maxi Torija.

Por su parte, Alcohólicos cayó por goleada de 9-2 frente al Aston Villa, que tuvo como héroe del partido a Diego Salazar, quien anotó en seis ocasiones, y Alex Molina puso un triplete. Los de la honra de su rival los hizo César Ruiz.

Además, Peña FC pasó por encima del Santa Cruz con goleada de 9-3, en un esfuerzo combinado del equipo, pues marcaron dobletes Pablo Peña, Carlos Galdámez, Alberto y Eddy Aguilar, en tanto que Francisco Medina cerró la cuenta. Por los santistas descontaron Daniel Méndez (2) y Alex de la Cruz.

De igual forma, la directiva de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, informó que el choque entre Águilas FC y AC Milan —correspondiente también a la fecha 1— fue aplazado.