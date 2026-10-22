Arranque electrizante en la OEFA Chiapas

La Temporada Juvenil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas se puso en marcha con victorias contundentes para los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey, Osos de Chiapas y Búhos San Cristóbal (BSC), que ya mostraron sus intenciones de pelear por el campeonato.

Acción en la capital

En el campo Cima Azul del Tecnológico de Monterrey, campus Chiapas, los Borregos Salvajes consiguieron el marcador más amplio de la fecha al imponerse por 58-0 a Guerreros Tuxtla, aprovechando su condición de local para establecer una amplia diferencia.

Por su parte, Osos de Chiapas debutó con un triunfo de 23-0 sobre Armadillos de Tapachula, en el estadio Dr. Samuel León Brindis. El conjunto capitalino superó a un rival que participa por primera ocasión en el campeonato juvenil de OEFA Chiapas, en el arranque de una triple cartelera.

En ese mismo escenario, Búhos de San Cristóbal también inició con resultado favorable al superar por paliza de 44-0 a Toros de Tuxtla, mientras que Leones de San Cristóbal obtuvo la victoria forfeit ante Raptors, con marcador oficial de 29-0.

La segunda jornada se disputará el sábado 24 de octubre, con los encuentros de Borregos contra Raptors, Leones frente a Guerreros, Toros ante Osos y Armadillos contra Búhos.

De manera paralela, las selecciones Chiapas U12 y U14 tuvieron su primer entrenamiento en el estadio Dr. Samuel León Brindis de Tuxtla Gutiérrez, con jugadores y jugadoras de BSC, Osos, Atlas, Pretorianos, Armadillos Tapachula, Borregos Salvajes y Guerreros Tuxtla.

La concentración marcó el inicio de la preparación rumbo al 5º Torneo Nacional Infantil de Tackle, programado del 3 al 6 de diciembre de 2026 en Monterrey, Nuevo León.