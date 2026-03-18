Arranque explosivo en la OEFA Chiapas

Con partidos llenos de intensidad, “touchdowns” y un gran ambiente familiar, la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas dio inicio a la Temporada Infantil 2026, celebrando su semana 1 en las categorías peewee y potrillos. Las sedes de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas fueron escenarios de encuentros explosivos.

Acción en Real del Bosque

La actividad comenzó en la cancha del fraccionamiento Real del Bosque, donde Tuzas hizo valer su condición de local al imponerse en ambos compromisos frente a Guerreros Tuxtla.

En la categoría peewee, las locales dominaron con un marcador de 44-28, mientras que en potrillos repitieron la dosis al ganar 34-20.

Yardas en San Cristóbal

Luego, las acciones se trasladaron al estadio municipal de San Cristóbal de Las Casas, donde el equipo Osos de Chiapas tuvo una destacada actuación ante Pretorianos.

En la división peewee, protagonizaron uno de los partidos más emocionantes de la jornada al imponerse con un cerrado marcador de 50 puntos a 43. Más tarde, en la categoría potrillos, Osos mostró superioridad en todas sus líneas para asegurar una victoria contundente de 44-8

Al cabo de su primera semana, la OEFA Chiapas resaltó la positiva respuesta de jugadores, entrenadores y familias, resaltando el buen nivel mostrado en el emparrillado, lo que promete una temporada emocionante y de alto nivel.