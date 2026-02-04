Arranque intenso en el Uniflag Open 2026

Con espectaculares atrapadas y festejos en la zona de anotación, regresaron la intensidad y la emoción al emparrillado, en la temporada 2026 de la Liga Uniflag, que arrancó con una jornada llena de acción en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Desde el “kickoff”, los equipos de las categorías femenil, varonil y mixta ofrecieron enfrentamientos de alto nivel, dejando en claro que la competencia será exigente en todas sus divisiones para el resto de la temporada.

Acciones en el campo

En la categoría femenil open, South Crew protagonizó una cerrada batalla ante el representativo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), imponiéndose por marcador de 20 puntos a 19 en un partido que se definió en los instantes finales.

Por su parte, las actuales campeonas, Pamboleras, confirmaron su condición de favoritas al arrollar por 30-0 a Power Puff, firmando una de las actuaciones más dominantes de la jornada.

Acción en la varonil

La actividad del campeonato Varonil Open también dejó encuentros destacados y momentos vibrantes entre escuadras que dejaron todo en el emparrillado.

Toros inició la temporada con una victoria sólida de 21-7 sobre el conjunto de los Alquimistas, mientras que Diablitos se convirtió en el equipo más ofensivo del día tras imponerse por espectacular 53-25 al cuadro de la Unicach, enviando un mensaje claro desde la primera fecha para el resto de sus oponente.

Tochos y más tochos

El Torneo Mixto fue el que tuvo más actividad y posiblemente el nivel más parejo de las tres categorías del campeonato capitalino. El escuadrón de Borregos Jr. sorprendió al vencer por “score“ de 27-13 a Tucanes, mientras que la franquicia de Toros logró una doble victoria en la primera fecha al superar por 24-7 a la Unicach.

Además, Power Puff consiguió su primer triunfo al derrotar por cerrado 12-9 a Wild Rabbits, y Toros Jr. se impuso por sorprendente 12-6 ante Diablitos, en un duelo más equilibrado de lo que se pronosticaba.

Al margen de la actividad oficial, se disputó un partido amistoso del Torneo TNT Mixto, en el que Ocelotes Blancos de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) venció por 12-0 a su similar de la Unicach Next Gen, en un encuentro enfocado en el desarrollo de nuevos talentos.

Con estos resultados, la Liga Uniflag Open arrancó su temporada 2026 con emociones al máximo y equipos que comienzan a marcar tendencia en el naciente campeonato.