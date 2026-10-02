Arranque invicto para quinteta chiapaneca

La selección Chiapas de Basquetbol Sobre Silla de Ruedas comenzó con autoridad su participación en la Paralimpiada Nacional 2026, luego de conseguir dos victorias en la primera jornada celebrada en la duela del Domo CODE Alcalde, en Guadalajara, Jalisco.

En su presentación, el conjunto estatal derrotó por marcador de 26 puntos a 21 al representativo anfitrión, en un encuentro cerrado en el que José Nucamendi encabezó la ofensiva con 10 puntos.

Por su parte, Ian Téllez aportó ocho unidades, Armando Abarca cuatro, mientras que Nicolás Hernández y José Calderón sumaron dos puntos cada uno.

Actuación aplastante

En su segundo encuentro, la quinteta chiapaneca mantuvo el buen ritmo y superó 39 puntos a 22 a la selección de Guanajuato para cerrar invicto su primer día de actividades.

El equipo juvenil logró así dos resultados importantes dentro de un Grupo Único en el que participan siete representativos bajo el sistema “round robin”.

Buscan mantener el buen paso

La exigencia aumentará en la siguiente jornada, ya que Chiapas tendrá tres compromisos. Estos serán frente a las representaciones de Durango, Nuevo León y Estado de México.

Finalmente, es importante mencionar que el representativo chiapaneco está conformado por José Nucamendi Cruz, Armando Abarca Reyes, Fermín Hernández Urquín, Nicolás Hernández López, Ian Santiago Téllez, Ángel López Martínez, Istvan Álvarez Trejo, Alma Arteaga Ramos y José Calderón Cornelio. El cuerpo técnico está integrado por Antonio Vázquez Rodas y Leonardo Alberto Molina Carpio.