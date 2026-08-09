Arriola justifica abolición de ascenso y descenso

Para esta temporada 2026-27 del Futbol mexicano, el ascenso y descenso fue desaparecido y estipulado en el reglamento de competencias de la Liga MX. Situación que causado gran molestia en la Liga de Expansión.

Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), habló sobre el tema, ayer en el estadio Banorte, luego del triunfo de la selección mexicana sub-23, en el Campeonato de la Concacaf.

“Mira, la postura es que nosotros consideramos esa liga como una liga de desarrollo muy importante. Entonces tenemos jugadores sub-23, por ejemplo las dos filiales que ya tenemos, vamos a seguir invirtiendo en la liga, y vamos a seguir promoviendo también que los equipos de la Liga Premier estén”, declaró el directivo mexicano.

Por otra parte, destacó el trabajo formativo que se está haciendo dentro de la Liga MX y que asegura, es clave para la obtención de buenos resultados a niveles con límite de edad.

“Que cada club tenga cinco divisiones distintas de fuerzas básicas, más la liga femenil, con otras dos categorías; eso implica que tenemos muchos mexicanos formados con método, que están muy bien dirigidos en lo táctico”, aseveró Arriola.

Asimismo, hizo mención especial al trabajo hecho por Andrés Lillini, director deportivo de selecciones nacionales menores y quien continúa con el reclutamiento de futbolistas con dos o más nacionalidades.