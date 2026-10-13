Artemisas blanquea a Águilas en semifinales

Las Artemisas dieron un paso importante en su camino por la disputa del campeonato de la Liga Municipal de Softbol Femenil de Tuxtla Gutiérrez, luego de conseguir una victoria por blanqueada de 5-0 sobre las Águilas, en el encuentro de semifinales celebrado el domingo en el campo infantil de Caña Hueca.

En un compromiso que reunió a dos novenas con la mira puesta en avanzar a la gran final, las visitantes aprovecharon sus oportunidades a la ofensiva, respondieron con el guante cuando fue necesario y construyeron una diferencia que las Águilas no lograron revertir a lo largo de las siete entradas registradas en la hoja de anotación.

El primer golpe llegó en el episodio inicial, cuando Artemisas fabricó su primera carrera para tomar la ventaja en la pizarra. La novena visitante mantuvo el ritmo y volvió a figurar en la tercera entrada, con una anotación que amplió la distancia a 2-0.

Las Águilas, que jugaron como locales, trataron de meterse en el partido y encontrar los espacios para producir carreras; sin embargo, no pudieron descifrar el trabajo defensivo de sus rivales. Cada entrada sin anotaciones aumentó la presión sobre la novena anfitriona, obligada a buscar una reacción para mantenerse en la pelea.

Momento crucial

El momento más productivo de Artemisas se presentó en el quinto capítulo. Con paciencia y determinación en sus turnos al bat, las visitantes consiguieron cruzar el plato en dos ocasiones para colocar el 4-0. Esa ofensiva fue fundamental para tomar mayor control del partido y encaminar el resultado a su favor.

La escuadra de Artemisas todavía encontró una oportunidad para incrementar la ventaja en el séptimo episodio, cuando sumó su quinta carrera y puso cifras definitivas al compromiso. De esta manera la pizarra terminó 5-0, reflejando la efectividad de las visitantes para capitalizar sus oportunidades y la dificultad que enfrentaron las Águilas para producir daño.

En el orden al bat de Artemisas aparecieron Tania Cuevas, Rocío, Karla Cuevas, Paloma Gómez, Frida Páez, Elena Morales, Alejandra Torvilla, Bernice Amola y Ximena Zúñiga, quienes integraron la alineación registrada para el encuentro.

Por el conjunto de Águilas figuraron Gabriela Vázquez, Daniela Jiménez, Mercedes Orantes, Ximena Pérez, Margarita Gordillo, Belaneth Hiceli, Michelle Burguele, Pamela Escobar, Esmeralda Pérez y Cinthya Gordillo.

Más allá de la diferencia en el marcador, el resultado representa un impulso anímico para Artemisas, en una instancia en la que cada turno al bat, cada jugada defensiva y cada carrera puede hacer la diferencia. La novena visitante cumplió con la tarea de mantener a raya a su rival y respaldar su producción ofensiva con una actuación que le permitió salir del diamante con la victoria.