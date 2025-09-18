Artemisas gana experiencia en duelo amistoso

El equipo de Artemisas vivió una jornada especial al hacer un viaje con destino a Pujiltic para disputar un juego de exhibición, en busca de promover el Softbol en una región donde este deporte aún no es muy practicado. La invitación fue hecha por la Sección 42 del Ingenio Pujiltic y el ingeniero Juan Pablo Cañaveral Constantino, con la intención de que más personas conozcan esta disciplina.

La escuadra partió a las 7:00 horas desde Tuxtla Gutiérrez, para llegar con tiempo y prepararse de cara al encuentro programado para las 10:00. Esta fue una gran oportunidad para que las jugadoras se midieran en un ambiente distinto, frente a un público que normalmente solo presencia partidos de Beisbol.

El duelo estuvo lleno de emociones y se definió por un solo punto de diferencia. Artemisas cayó por 7-6 contra la Sección 42, pero más allá del marcador, lo importante fue la experiencia adquirida y la posibilidad de llevar el Softbol a nuevas zonas de Chiapas. En el juego se desplegaron grandes jugadas y un nivel competitivo que dejó una grata impresión entre los asistentes.

Posterior al encuentro de Softbol, la jornada continuó con uno de Beisbol entre la Sección 42 del Ingenio Pujiltic y la Selección Sub-25 de Tuxtla Gutiérrez, para cerrar un día deportivo que cumplió el objetivo de promover ambas disciplinas.

Para Artemisas, actividades de este tipo son clave en su crecimiento como equipo, ya que permiten que las jugadoras se adapten a diferentes estilos de juego y escenarios, lo cual fortalece su preparación. Además, algunas integrantes del plantel ya se encuentran afinando detalles para su participación en el Campeonato Nacional Fastpitch, en el que representarán a Chiapas ante las mejores escuadras del país.

El compromiso y la dedicación mostrados por las jugadoras en este viaje reflejan el esfuerzo constante que hacen por crecer dentro de este deporte y seguir dejando huella en cada torneo en el que participan.