Artemisas K-83, un equipo con orgullo y garra

El equipo Artemisas K-83, comandado por David Castillejos y Cristian Izquierdo, vivirá uno de los momentos más relevantes de su historia deportiva al disputar la gran final del Torneo Femenil de Softbol 2025. El plantel, conformado por un grupo de mujeres talentosas, disciplinadas y apasionadas por este deporte, ha demostrado que la unión y el esfuerzo son las bases de su éxito.

Su destacada actuación en el campeonato local ha sido el reflejo de meses de trabajo constante y compromiso. Cada partido ha representado una oportunidad para reafirmar su identidad como uno de los conjuntos más sólidos y competitivos del certamen, ganándose el respeto de sus rivales y el reconocimiento de los aficionados.

Sin embargo, el reto no termina ahí. Artemisas K-83 también se alista para su participación en el 5º Open Chiapas, uno de los torneos más importantes del sureste mexicano, donde buscarán dejar en alto el nombre de la escuadra y del Softbol chiapaneco. Este evento reunirá conjuntos de gran nivel, lo que representa una oportunidad invaluable para medir su crecimiento y demostrar la calidad del talento local.

“Estamos enfrentando equipos que cuentan con refuerzos de la Liga Mexicana de Softbol, y aun así nuestras jugadoras han demostrado que el corazón, el trabajo en equipo y la entrega pueden con todo”, expresó David Castillejos, “manager” del conjunto.

Fortaleza y determinación

El entrenador destacó el compromiso de cada integrante dentro y fuera del diamante, subrayando que el verdadero logro del equipo ha sido mantener la unión y el enfoque en sus objetivos. “Más allá de los resultados, lo que nos distingue es la pasión con la que defendemos este uniforme”, agregó.

Las Artemisas no solo buscan conquistar el título en la final local, sino consolidarse como un equipo con visión, carácter y una identidad que inspire a las nuevas generaciones de jugadoras. Su participación en ambos torneos marca un paso importante en la evolución del Softbol femenino en Chiapas, mostrando que el talento y la determinación no tienen límites.

El compromiso y la energía que irradian las jugadoras se reflejan en cada entrenamiento, ya que el entusiasmo y el compañerismo son constantes. Artemisas K-83 se ha convertido en un referente local, no solo por sus resultados deportivos, sino por el mensaje de fortaleza y unidad que transmiten dentro de la comunidad deportiva.

Con la final local en puerta y la mira puesta en el Open Chiapas, el equipo continúa escribiendo su historia con orgullo, convencido de que el éxito es el resultado del trabajo colectivo.