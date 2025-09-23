Artemisas termina con el invicto de Avíos

Un partido lleno de intensidad y emociones se vivió este fin de semana en el campo de pelota infantil de Caña Hueca, donde el equipo de Artemisas hizo historia al derrotar 9-5 a Avíos, quitándole así un invicto que había mantenido durante un año completo en la Liga Municipal de Softbol Femenil.

El encuentro comenzó con gran ritmo, pues ambas novenas salieron decididas a imponer su estilo de juego. Avíos, con la confianza que le otorgaba su racha invicta, intentó tomar el control desde la primera entrada, pero se encontró con una defensa sólida de Artemisas que no permitió carreras tempranas. Este inicio marcó el tono de un enfrentamiento que sería reñido en cada jugada.

En la segunda entrada, Artemisas rompió el cero con batazos oportunos que descontrolaron al cuadro rival. Con una ofensiva agresiva, lograron tomar ventaja y encender el ánimo de sus seguidoras. Avíos respondió en la parte alta de la tercera entrada, igualando el marcador gracias a su experiencia y poder ofensivo, lo que hizo que el duelo tomara un ritmo aún más emocionante.

El momento decisivo llegó en el cuarto capítulo, cuando Artemisas desató su poder al “bat” y concretó un “rally” que inclinó la balanza a su favor. Con imparables bien conectados y una estrategia inteligente en las bases, sumaron varias carreras que les dieron una ventaja importante. Avíos intentó reaccionar en los últimos “innings”, pero la defensa de Artemisas se mantuvo firme, asegurando la diferencia en el marcador.

Al final, el resultado fue 9-5 para Artemisas, que celebró efusivamente no solo la victoria, sino también el haber terminado con el dominio absoluto de Avíos, equipo que llevaba un año completo sin conocer la derrota. Este triunfo se convierte en un parteaguas para la Liga, ya que demuestra que la competencia se encuentra más equilibrada que nunca.