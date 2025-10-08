Artemisas toma ventaja en los playoffs

En un encuentro digno de postemporada, el conjunto de Artemisas dio el primer paso rumbo a la gran final de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez al imponerse por 2-0 ante Águilas, en el primer duelo de la serie semifinal disputado en el campo de pelota de Caña Hueca.

El juego se caracterizó por su alto nivel competitivo y el dominio de las serpentineras, con Karla Cuevas como la figura indiscutible del partido. La lanzadora de Artemisas mostró gran control y fortaleza desde la lomita, impidiendo que las rivales lograran concretar carreras durante todo el compromiso. Su labor fue clave para mantener la ventaja y sellar una victoria valiosa que acerca a su equipo a la final.

Las primeras emociones llegaron en la segunda entrada, cuando Janely Gómez aprovechó una oportunidad generada por un imparable al jardín central y una jugada de sacrificio que le permitió pisar el plato para colocar el 1-0 a favor de Artemisas. La anotación desató la algarabía en la banca, que supo administrar la ventaja con orden y solidez defensiva.

Dos fueron suficientes

Ya en la quinta entrada, Rocío Cigarroa amplió la ventaja luego de conectar un batazo profundo que complicó a la defensiva rival, aprovechando el error para llegar hasta el home y poner el 2-0 definitivo. A partir de ese momento, las pupilas de Artemisas se dedicaron a controlar los tiempos del encuentro, cerrando filas y evitando que Águilas reaccionara.

El conjunto derrotado intentó responder en las últimas dos entradas, buscando generar peligro con corredores en base, pero el trabajo impecable de Karla Cuevas desde el centro del diamante frenó cualquier intento. Su combinación de lanzamientos rápidos y rectas bien colocadas fue determinante para asegurar la blanqueada.

A un paso

De este modo Artemisas se coloca a una victoria de avanzar a la gran final. El segundo partido, que podría definir la serie, se jugará el próximo domingo, nuevamente en el campo de Caña Hueca. Si las dirigidas por Cuevas repiten el resultado, obtendrán su boleto a la instancia decisiva; sin embargo, si Águilas logra emparejar la serie, será necesario un tercero y definitivo duelo.

El ambiente en Caña Hueca fue de auténtica fiesta deportiva, con familias y aficionados que respaldaron a ambos equipos desde las gradas, reconociendo el esfuerzo y entrega de las jugadoras. La Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez continúa consolidándose como uno de los torneos femeniles más competitivos de la región, donde la pasión por el diamante sigue creciendo.