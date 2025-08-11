Artemisas vuelve a mostrar su superioridad

En la jornada número tres de la tercera vuelta del campeonato femenil de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez, el conjunto de Artemisas volvió a imponer condiciones y, una vez más, detuvo el partido antes del cierre por la amplia diferencia que consiguió en el marcador. Su víctima en esta ocasión fue Guerreras, que poco pudo hacer para frenar el arsenal ofensivo desplegado en el diamante de Caña Hueca. El juego concluyó 20-4.

Dominio absoluto

Desde la primera entrada, Artemisas dejó claro que no estaba dispuesta a ceder terreno. Con un bateo oportuno y conexiones sólidas al jardín izquierdo y central, comenzaron a producir carreras de forma inmediata. Los imparables se combinaron con errores defensivos de Guerreras, permitiendo que la pizarra se moviera rápidamente a favor de las locales.

El “line up” de Artemisas respondió de manera perfecta, con jugadoras como Vanessa Pérez y Jania Ríos impulsando carreras clave, mientras que Abril Arellano y Karla Cuevas mostraban paciencia en la caja de bateo para forzar boletos y mantener vivas las entradas. La velocidad en las bases fue otro factor determinante, aprovechando cada oportunidad para avanzar y presionar a la defensiva rival.

En el círculo de lanzamientos, el dominio fue absoluto. Allison Ruiz y Fátima Durán se combinaron para mantener a raya a la ofensiva de Guerreras, utilizando una variación de lanzamientos rápidos y rompientes que desconcertaron a las bateadoras. Cada intento de conectar de las rivales terminaba en rolas controladas por el cuadro o elevados bien fildeados por los jardines.

Para la cuarta entrada, el marcador ya reflejaba una diferencia considerable (15 carreras), y Artemisas no bajó el ritmo. Un rally decisivo llegó gracias a imparables consecutivos y batazos de extra base que enviaron la bola hasta lo profundo del campo, sumando carreras que prácticamente sellaron el triunfo.

La defensa de Guerreras intentó reorganizarse, pero los errores en el guante y los desajustes en las jugadas de doble play terminaron por abrir aún más la brecha. Con un total de 20 carreras a su favor, Artemisas obligó a la aplicación de la regla de misericordia, dando por finalizado el encuentro antes de que se completaran las entradas reglamentarias.

Con esta victoria de 20-4, Artemisas reafirma su condición de equipo dominante en la liga, mostrando un equilibrio perfecto entre picheo, bateo y defensa. Guerreras, por su parte, deberá ajustar su estrategia y fortalecer su cuadro defensivo si quiere revertir los resultados en lo que resta de la temporada.