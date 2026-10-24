Artemisas y Avíos a la gran final

La rivalidad entre Artemisas y Avíos volverá a encender el diamante este domingo, cuando ambas novenas se enfrenten en el primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez femenil, en punto de las 10 de la mañana, en el campo de pelota de Caña Hueca.

El encuentro marcará el inicio de una nueva batalla por el título, con el antecedente de la final de la edición anterior, en la que Avíos se quedó con la corona tras imponerse en dos partidos, resultado que dejó a Artemisas con la cuenta pendiente de buscar la revancha.

Para esta nueva oportunidad, Artemisas intentará dar el primer golpe de la serie y demostrar que cuenta con los argumentos para cambiar la historia. Del otro lado, Avíos tratará de ratificar su protagonismo y comenzar la defensa del campeonato con una victoria que le permita tomar ventaja en la disputa por el trofeo.

El primer compromiso será determinante para las aspiraciones de ambas escuadras, pues ganar desde el arranque representa una oportunidad de encarar los siguientes encuentros con mayor confianza. La ofensiva, el trabajo de las lanzadoras y la solidez defensiva serán factores clave en un enfrentamiento en el que cada carrera puede marcar diferencia.

La voz de “playball” dará paso al primer capítulo de una final que enfrenta nuevamente a las protagonistas de la edición anterior, ahora con el campeonato en juego y un objetivo claro para ambas: quedarse con la gloria municipal.