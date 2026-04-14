Así está la tabla tras 14 jornadas

Terminó la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con el empate entre Toluca y el Atlético de San Luis, un resultado que le da un respiro al Guadalajara, que se mantiene como único líder del campeonato.

Las Chivas ocupan el primer puesto con 31 puntos, seguidos por el Cruz Azul, con 28, los mismos que el Pachuca. En la cuarta posición se ubican los Pumas, que llegaron a 27 unidades después de vencer al Mazatlán en Ciudad Universitaria. Con la misma cantidad figura el Toluca, que pudo clasificar a Liguilla la noche del domingo, pero el gol agónico del San Luis lo impidió.

Finalmente, Tigres toma el sexto lugar con 20 puntos; América es séptimo, con 19 unidades, las mismas que el Atlas. Escuadras como León, Tijuana, Juárez, Necaxa y Monterrey se mantienen en la lucha por el pase en las últimas jornadas del torneo.

Solamente restan tres fechas por disputarse y la lucha por uno de los siete boletos para la Liguilla está que arde. Cabe resaltar que, hasta el momento, solo las Chivas han asegurado su presencia en la “fiesta grande” del Futbol mexicano.

De esta manera, hay un fuerte pelotón de equipos peleando por los espacios que aún quedan disponibles para avanzar a los duelos de eliminación directa. Las últimas tres jornadas de la Liga MX se esperan llenas de presión para los cuadros que confirmarán si estarán o no en la disputa por el título del Futbol mexicano.