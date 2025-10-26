Así largarán los pilotos en el GP de México

Ya quedó todo listo para la carrera del Gran Premio de México 2025. Este sábado 25 de octubre se disputó la clasificación que determinó el orden de los pilotos en la parrilla de salida y Lando Norris —de McLaren— se llevó todos los flashes con su incuestionable “pole position”.

El británico se encuentra en plena lucha por el Mundial con Max Verstappen y Oscar Piastri, quienes consiguieron el quinto y octavo lugar, respectivamente. La gran sorpresa la dio Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton en segundo y tercer puesto, mientras que George Russell largará desde la segunda línea como cuarto.

Hamilton logró su mejor posición en clasificación desde que llegó a Ferrari y quedó bien parado de cara a conseguir su primer podio con la escudería de Maranello. Por otro lado, el argentino Franco Colapinto no tuvo una buena “qualy” y largará desde el fondo de la parrilla.

¿Cómo le fue a Pato O’Ward?

Las primeras prácticas en el autódromo fueron la oportunidad para varios pilotos de reserva de probar los monoplazas de F1. Mientras tanto, titulares como George Russell vieron el GP de México desde las gradas, en “modo incógnito”, con una máscara de luchador mexicano.

Pato O’Ward tomó el asiento de Lando Norris a bordo de su McLaren en la práctica libre 1. El piloto mexicano de Indycar finalizó su participación de una hora en la posición 13 con un tiempo de 1:19.680 en su mejor vuelta, luego de 29.

La FP1 fue liderada por Charles Leclerc, de Ferrari, con 1:18.380 en su mejor vuelta, el resto del Top 3 lo completó Kimi Antonelli, de Mercedes, con 1:18.487, y Nico Hülkenberg, de Kick Sauber, con 1:18.760.

Resultados de la FP2

Algunos de los pilotos tuvieron problemas durante las prácticas: a los monoplazas de Norris y Piastri les faltó tracción y les costaron las vueltas del circuito. Con 10 minutos en el reloj, el británico estaba en cuarto lugar y el australiano, actual líder del campeonato de pilotos, estaba en el puesto 12.

Otro “gallo cantó” para Mercedes, pues Kimi Antonelli estuvo en el Top 3 en la FP1 y repitió para la FP2 en el tercer lugar. Uno de los contendientes con mayor rendimiento fue Charles Leclerc, que quedó entre los tres primeros puestos en ambas prácticas.

Pero, Max Verstappen llegó con “hambre” de victoria y quedó en la primera posición con un tiempo de 1:17.392, un nuevo récord en el Hermanos Rodríguez que tenía Valtteri Bottas, cuando en 2021 marcó 1:17.774.

Resultados de la FP3

La FP3 estuvo marcada por problemas en el tercer sector del autódromo Hermanos Rodríguez, ya que la mayoría tuvo complicaciones para tomar las curvas.

En el sector, que se encuentra dentro del estadio GNP, conductores como Kimi Antonelli (Mercedes) salieron de los límites de pista, lo que ocasionó que perdieran tiempo para sus vueltas cronometradas. Aunque Oscar Piastri (McLaren) lidera el campeonato de pilotos, no obtuvo los mejores resultados durante la FP3.

Los últimos minutos de esta actividad fueron un desfile de pilotos pasando por el primer lugar, ya que Isack Hadjar (Racing Bulls) desplazó a George Russell (Mercedes) y comenzó a liderar la práctica con un tiempo de 1:17:396.

Un gusto que le duró poco: Lance Stroll (Aston Martin) le arrebató el primer puesto, luego fue Charles Leclerc (Ferrari) quien lo ostentó, tras él siguió Kimi Antonelli y a 10 minutos de finalizar Lewis Hamilton (Ferrari) los desplazó.

No obstante, poco antes de acabar la FP3, Lando Norris hizo un triple récord al ser el más rápido en los tres sectores, logrando no solo colocarse en primer lugar con un tipo de 1:16.633, sino que superó la marca impuesta por Verstappen ayer (1:17.392).