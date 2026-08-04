Así marcha hasta ahora la tabla de la Liga MX

Concluyó la actividad de la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX con el triunfo del Toluca sobre el Necaxa en el estadio Nemesio Díez, resultado que puso fin a la primera parte del campeonato antes de la pausa por la Leagues Cup. Con los 18 equipos ya con tres partidos disputados, la tabla general comienza a tomar forma, aunque las diferencias entre los primeros lugares siguen siendo mínimas.

El cierre de la fecha dejó al América como líder del certamen con siete puntos, misma cantidad que suma Tijuana. Sin embargo, las Águilas ocupan la primera posición gracias a una mejor diferencia de goles, criterio que por ahora marca la distancia entre ambos clubes. Los dirigidos por Almada mantienen el invicto y llegan al parón internacional con la confianza de haber recuperado protagonismo en el torneo.

Posiciones

La pelea por los puestos de privilegio es una de las más cerradas de los últimos torneos. Detrás de América y Xolos aparecen siete equipos empatados con seis unidades: Toluca, Pumas, Monterrey, Cruz Azul, Querétaro, Necaxa y Atlas. La igualdad entre estos clubes refleja lo competitivo que ha sido el arranque del Apertura 2026, donde una victoria o una derrota puede modificar de forma importante la clasificación.

El triunfo de Toluca sobre Necaxa fue determinante para el acomodo de la tabla. Los Diablos Rojos aprovecharon su condición de local para escalar hasta el tercer puesto, mientras que los Rayos desperdiciaron la oportunidad de convertirse en líderes en solitario. La derrota en el Nemesio Díez los relegó hasta la octava posición, aunque todavía permanecen dentro de la zona de clasificación directa a la Liguilla.

Precisamente, el conjunto hidrocálido marca por ahora la línea entre los cuadros que avanzarían de manera directa a la fase final y aquellos que tendrían que disputar el “play-in”. Aunque apenas han pasado tres jornadas, cada punto comienza a cobrar relevancia en una competencia que suele definirse por márgenes muy reducidos conforme avanza el calendario.

Entre los llamados equipos grandes, el único que permanece fuera de la zona de Liguilla es Guadalajara. Las Chivas empataron con Puebla en esta jornada y llegaron a cuatro unidades, resultado que las dejó en el lugar 12 de la clasificación. El Rebaño aún tiene margen para recuperarse, pero necesitará mejorar su rendimiento cuando se reanude la actividad de la Liga MX tras la Leagues Cup.

Con la pausa del campeonato para dar paso al torneo entre clubes de México y la MLS, las escuadras tendrán la oportunidad de corregir detalles antes del regreso del Apertura 2026. A partir de la jornada 4 comenzará una nueva etapa del certamen, en la que los líderes buscarán consolidarse y los clubes rezagados intentarán recortar distancias en una tabla que, por ahora, mantiene una intensa lucha por los primeros lugares.