Así marcha la tabla al finalizar la J16

La Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin con el empate entre Chivas y León, un resultado que provocó algunos movimientos en la clasificación y dejó un cierre de fase regular lleno de emociones. A falta de una fecha para conocer a los equipos que disputarán la Liguilla, la pelea por el liderato y los últimos boletos promete grandes emociones.

El Cruz Azul se mantiene como líder en solitario con 32 puntos y depende de sí mismo para terminar en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, tendrá una complicada prueba en la última jornada, cuando visite al Guadalajara en el estadio Akron, en un enfrentamiento que podría definir el primer lugar del campeonato.

Las Chivas llegan a ese compromiso ubicadas en la tercera posición con 30 unidades, por lo que una victoria les permitiría alcanzar los 33 puntos y superar a La Máquina. El Rebaño no solamente buscará cerrar de buena manera la fase regular, sino que también tendrá la oportunidad de arrebatarle el liderato a uno de sus principales rivales.

Más abajo aparecen Toluca y Atlas, ambos con 27 unidades, mientras que Santos Laguna, con 25 puntos, León, con 23, y Pachuca, con 22, completan los primeros lugares de la clasificación. Estos equipos buscarán aprovechar la última fecha para mejorar su posición y llegar a la fase final con mejores condiciones.

La lucha por los últimos lugares también está al rojo vivo. Tijuana y Pachuca comparten 22 puntos, aunque los Tuzos aparecen dentro de la zona de clasificación, mientras que los fronterizos se encuentran fuera. Rayados y Pumas suman 21 unidades, aunque Monterrey todavía tiene pendiente su compromiso frente a Querétaro, que cuenta con 20 puntos y mantiene posibilidades de avanzar.

De esta manera, la jornada 17 será determinante para definir las posiciones finales y conocer a los equipos que continuarán en la pelea por el título. Con Cruz Azul, América y Chivas disputándose la cima, además de varios clubes buscando un lugar en la fiesta grande, el cierre del Apertura 2026 promete ser uno de los más emocionantes del torneo.