Así marcha la tabla de posiciones del AP 2026

La fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX ya se encuentra en su último tercio y las cosas comienzan a definirse en la parte alta de la clasificación. Las Águilas del América volvieron a golear, esta vez a los Rojinegros del Atlas (2-5) en el estadio Jalisco. Con esto sumaron 10 anotaciones en sus últimos dos partidos y aseguraron una semana más el liderato con 27 puntos y un duelo pendiente (Xolos de Tijuana).

Sin embargo, los equipos que vienen detrás no aflojarán en su lucha por la cima. Chivas (23), Cruz Azul (23) y el Toluca (22) ocupan los primeros cuatro lugares. Los otros cuatros puestos que conforman la zona de Liguilla son León (21), Rojinegros del Atlas (21), Rayados de Monterrey (20) y Gallos Blancos de Querétaro (20).

Otros cuadros como Santos Laguna (19), Xolos de Tijuana (17), Pumas (16), Atlético de San Luis (16) y Puebla (16) están fuera de los ocho puestos de la “fiesta grande”, pero aún con posibilidades de pelear por un lugar. Los únicos equipos que ya están eliminados son los Rayos de Necaxa y los Bravos de Juárez.

Jornada 14

La actividad de la Liga MX continuará este viernes 23 de octubre con dos encuentros. Necaxa recibirá a FC Juárez en el estadio Victoria, mientras que Atlante enfrentará al Atlético de San Luis en el Banorte, en una jornada que repartirá nueve partidos durante tres días.

El sábado concentrará tres enfrentamientos atractivos. León se medirá con Toluca en el estadio León; posteriormente, Monterrey recibirá a Chivas en el BBVA, en un compromiso que pondrá a prueba a dos planteles con aspiraciones de protagonismo. La acción sabatina concluirá con el choque entre Pumas y Tigres en el Olímpico Universitario.

Líder

Para el domingo, América se enfrentará al Pachuca en el estadio Banorte, en uno de los duelos más llamativos de esta fecha. Las Águilas intentarán aprovechar su condición de local, en tanto que los Tuzos buscarán llevarse puntos importantes en la recta final del campeonato.

Ese mismo día, Atlas recibirá al Puebla en el Jalisco, y Querétaro hará lo propio ante Cruz Azul en el Corregidora. La jornada concluirá con el encuentro entre Tijuana y Santos Laguna en el estadio Caliente.

Con nueve juegos programados, la fecha 14 representa una oportunidad para que los equipos consoliden su posición y den un paso importante rumbo a la fase final.