Así marcha la tabla general del CL2026 tras la J4

Finalizó la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, en la que algunos equipos lograron subir posiciones tras sus respectivos resultados, otros bajaron y algunos se quedaron en el mismo puesto.

Una de las sorpresas de esta fecha fue el empate de 0-0 entre Puebla y el Toluca, en un duelo al que los Diablos llegaban como grandes favoritos, pero fueron frenados por los camoteros.

El viernes, Pumas mantuvo el invicto al golear por 4-0 al Santos Laguna, resultado con el que siguen en la parte alta de la clasificación. Otro gran partido fue el de los bravos de Juárez frente Cruz Azul, en el que la Máquina les pegó 3-4 a los fronterizos.

Salidas

El sábado fue catastrófico para el América en lo extracancha, pues perdió a Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin. Aunque desde un principio se supo que el galo pidió su salida del equipo al que llegó el pasado mes de agosto, debido al episodio de racismo que vivieron sus hijos, se revelaron otros detalles que habrían sido clave para que el atacante decidiera marcharse de México.

En el terreno de juego, las Águilas le pegaron 2-0 al Necaxa para conseguir su primer triunfo de la temporada. Chivas sigue con paso perfecto en lo va de la temporada. El sábado vencieron por 2-3 al San Luis como visitante y, de esta forma, llegaron a cuatro victorias de forma seguida para sumar 12 puntos.

Detrás del Guadalajara aparece Cruz Azul con nueve unidades, las mismas que el Atlas, pero la diferencia de goles coloca a la Máquina en segundo puesto y los Zorros en tercero.

En cuarto lugar están los Pumas de UNAM con ocho puntos. Con esa misma cantidad figura Toluca en la quinta plaza. En sexto y séptimo se ubican los Rayados de Monterrey y los Tigres, ambos con siete. El octavo puesto es para los Xolos de Tijuana con seis unidades. América ocupa la novena plaza con solamente cinco puntos.