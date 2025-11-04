Así quedó la tabla tras concluir la J16

El domingo llegó a su fin la jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con el triunfo de las Chivas sobre el Pachuca en el estadio Hidalgo, una victoria que puso al Rebaño con pie y medio dentro de la Liguilla de forma directa. Sin embargo, en toda esta fecha hubo resultados que movieron posiciones en la tabla general.

A una jornada de distancia para que acabe la temporada regular, el Cruz Azul se coloca como líder con 35 puntos, uno más que el Toluca y el América, rivales en la última fecha.

Tigres, actualmente en el cuarto lugar, también amenaza a la Máquina con tomar la cima, ya que actualmente tiene 33 unidades, acompañado por el Monterrey un escalón por debajo con 31 puntos. Finalmente, la zona de clasificación directa la cierra el Guadalajara con 26.

En zona de “play-in” se encuentran los Bravos de Juárez, el Pachuca, los Xolos de Tijuana y los Pumas de Efraín Juárez con 18 unidades, que este domingo firmaron una goleada que sirve como oro puro para los universitarios en sus aspiraciones de meterse a la fase final.

Sin embargo, escuadras como Santos Laguna, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa aún mantienen vivas sus ilusiones de clasificar en la última jornada, todos dependiendo de distintas combinaciones de resultados.

Será el próximo fin de semana cuando conozcamos a los seis invitados de manera directa a la “fiesta grande”, así como a los cuatro equipos que pelearán en el “play-in” su pase a los cuartos de final.