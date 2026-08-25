Así se juega la fecha 1 en el grupo 2

Lechuzas UPGCH será el primer equipo chiapaneco en entrar en acción durante la fecha 1 del grupo 2 de la Liga TDP en su Temporada 2026-2027.

El conjunto universitario se medirá con Lobos Iteca el viernes 4 de septiembre, a partir de las 16:00 horas, en el estadio Flor del Sospó, modificando así su horario como anfitrión, pues anteriormente jugaba a las 3 de la tarde.

Mayoría de local

Para el sábado Pijijiapan FC recibirá al nuevo club Plataneros de Tabasco, a la 1 de la tarde en la Unidad Deportiva local. Por su parte, el primer enfrentamiento entre cuadros chiapanecos será también en la capital, con Pavones ADMC ante Chifut, programado para el domingo a las 12:00 horas en el campo del Tecnológico de Monterrey Campus Chiapas.

También en la jornada dominical, Huracanes de Arriaga recibirá al Antequera FC en la unidad deportiva local, a las 13:00 horas. La acción en casa para los chiapanecos contempla además el duelo entre Tapachula FC y Chapulineros de Oaxaca, a las 3 de la tarde, en el estadio Olímpico de Tapachula.

Fuera de casa

Abre como visitante el cuadro de UDS FC ante Felinos 48, en Tabasco, donde también la escuadra de Jaguares FC tendrá su estreno, contra Academia Dragones FC.