Así se jugará la Ronda de Comodines de la NFL

Llegó la hora de la verdad. Después de 272 partidos de temporada regular, es momento de disfrutar de los “playoffs” de la NFL rumbo al Super Bowl LX en San Francisco.

Los boletos están sellados y los encuentros de Ronda de Comodines están definidos, con cruces espectaculares y el orgullo entre acérrimos rivales en la línea.

Con los Broncos de Denver y los Seahawks de Seattle como líderes de la Conferencia Americana y Nacional, respectivamente, el resto de los equipos comenzarán la lucha por un lugar en la siguiente fase.

Entre los duelos atractivos destaca el cruce entre los Packers de Green Bay y los Bears de Chicago, así como la visita de los 49ers de San Francisco a los campeones vigentes, los Eagles de Filadelfia.

Los sorpresivos Patriots de Nueva Inglaterra, de la mano de Drake Maye, reciben a los Chargers de Los Ángeles, que vienen de perder con equipo alternativo frente a los Broncos.

Pittsburgh, último clasificado

Los Pittsburgh Steelers (10-7) se proclamaron campeones del Norte de la Conferencia Americana. Un gol de campo fallado por el pateador de los Baltimore Ravens (8-9), Tyler Loop, le dio a los Acereros el triunfo y, como consecuencia, su clasificación a los “playoffs”, en donde enfrentarán a los Houston Texans el próximo lunes 12 de enero en la Ronda de Comodines.

Pausa

Finalmente, el equipo de los Broncos de Denver y los Seahawks de Seattle tienen una semana de descanso por terminar como líderes de cada Conferencia.