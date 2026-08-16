Asisstel conquista el Mundialito Palapa

Asisstel se proclamó campeón del Mundialito Palapa de la Liga Palapa Futbol 7, luego de superar por 4-1 a X Force en una intensa gran final celebrada la noche del viernes en la cancha Santos Arena Norte.

El encuentro reunió a dos equipos fuertes que llegaron hasta la última instancia con el objetivo de quedarse con el título. Fue un duelo que tuvo momentos de dominio para los nuevos monarcas, aunque también pasajes en los que su rival logró complicar el panorama.

Desde los primeros minutos, Asisstel trató imponer condiciones y trasladar al marcador el control que ejercía sobre el terreno de juego. La insistencia encontró recompensa al minuto 8, cuando Jonathan Maza apareció para poner el 1-0, obligando a X Force a modificar su planteamiento.

Presión

El cuadro campeón mantuvo la presión y continuó generando aproximaciones sobre la portería rival. Al minuto 19, Moisés Sánchez amplió la ventaja con el segundo tanto de la noche, colocando el 2-0 y dando mayor tranquilidad a Asisstel antes del descanso.

Para la segunda mitad, X Force salió decidido a meterse nuevamente en la pelea por el trofeo. El equipo encontró una oportunidad desde el tiro de castigo y Ricardo Márquez se encargó de convertirla para acercar a su escuadra 2-1.

El tanto cambió momentáneamente el panorama de la final. X Force ganó confianza y comenzó a buscar el empate, mientras Asisstel tuvo que trabajar para evitar que su oponente encontrara una nueva ocasión que igualara el encuentro.

Los minutos avanzaron y la definición del campeonato comenzó a tomar mayor tensión. Asisstel sabía que un error podía permitirle a X Force regresar por completo al partido, por lo que mantuvo la concentración y mató de aprovechar los espacios que dejaba su rival.

Doblete

La respuesta definitiva llegó en el tramo final del duelo. A cinco minutos de que concluyera la final, Fidel Herrera apareció para marcar el tercer gol de Asisstel y devolverle la tranquilidad al conjunto.

X Force intentó reaccionar, pero el golpe resultó determinante. Poco después, nuevamente Fidel Herrera encontró el camino al gol para completar su doblete y colocar el 4-1 definitivo. Con el silbatazo final, Asisstel pudo celebrar el campeonato, después de una final en la que mostró contundencia y capacidad para resolver los momentos complicados.

El título llegó como recompensa a un equipo que supo mantener el control durante buena parte del encuentro y que, cuando X Force amenazó con regresar al partido, encontró en sus hombres de ataque la respuesta necesaria para sentenciar la noche.

La cancha Santos Arena Norte fue así el escenario de una final llena de emociones, en la que Asisstel levantó el trofeo del Mundialito Palapa de la Liga Palapa Futbol 7.