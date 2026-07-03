Asisten a la 6ª Copa Amdetna

Un contingente de siete atletas infantiles y juveniles, pertenecientes al club deportivo El Delfín, participará en la 6ª Copa Amdetna de Natación Curso Largo, a celebrarse del 3 al 5 de julio en las instalaciones de Carril 4tro, en Zapopan, Jalisco.

El evento, promovido por la Asociación Mexicana de Entrenadores y Técnicos de Natación (Amdetna) representa una importante oportunidad de fogueo, pues se lleva a cabo con el objetivo de brindar un certamen de calidad en una instalación apropiada, para terminar la temporada con categorías infantiles y nadadores no clasificados al Nacional Curso Largo.

El club tuxtleco dio a conocer que participará con las nadadoras Ana Sofía López Chávez y Doris Méndez Santos, además de Emilio Noel Gómez Velázquez, Gael López Guerrero, Cristopher López Ramírez, Matías Ortega Anzueto e Ian Soria García, en al rama varonil, con la profesora Lily Anzueto Moguel como entrenadora en jefe de la delegación.

Las categorías en competencia para este evento son las siguientes: 8 años y menores, infantil A (9 y 10 años), infantil B (11 y 12 años), juvenil A (13 y 14 años), juvenil B (15 y 16 años), así como la 17 y mayores.

Las pruebas que se estarán desarrollando en este certamen van desde los 50 metros crol, pecho, dorso y mariposa, agregando otras de mayor exigencia y técnica como 200 y 400 combinado individual, 200, 400 y 800 libres.

De acuerdo con el programa oficial de competencias, las acciones darán inicio este viernes a las 4 de la tarde, mientras que el sábado habrá doble jornada —a las 8:30 de la mañana y 5 de la tarde—, cerrando el domingo con la última sesión y las premiaciones.

Entregarán medallas a los 15 mejores nadadores por categoría y rama, así como trofeo para el campeón y el subcampeón por puntos, en todas las categorías, y placa a los primeros tres lugares por equipos.