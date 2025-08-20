Asisten al Torneo Nacional de Femedees

La selección de Ajedrez del estado de Chiapas se declaró lista para acudir al campeonato de la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees).

El evento es avalado por la Comisión Nacional del Deporte (Conade), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno del estado de Puebla, estado que albergará las acciones del deporte ciencia los días 21, 22 y 23 de agosto.

La delegación es el resultado de un proceso de torneos selectivos disputados en 29 municipios, en etapas municipal y estatal, encaminados a obtener al mejor grupo posible de representantes para el nacional en Puebla, que a su vez será clasificatorio para un certamen internacional.

“Vamos con todo para replicar las medallas obtenidas el año pasado, oro y plata, y ganar nuestro pase al Internacional en Colombia”, afirmó el coordinador estatal de Ajedrez Femedees Chiapas, maestro José Carlos Morales Gómez, quien explicó que el estado cuentan con un padrón de mil 500 niños y jóvenes que practican este deporte.

Mencionó que, tras las eliminatorias celebradas en meses recientes, únicamente 38 jugadores pasaron a la etapa nacional, en tres categorías (sub-12, sub-15 y sub-18).

Finalmente, indicó que los seleccionados son procedentes de los municipios de Palenque, Salto de Agua, Catazajá, Chilón, La Trinitaria, Ocosingo, San Cristóbal, Tapachula, Huehuetán, Villa Corzo, Villaflores, Comitán, Las Margaritas, La Concordia, Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez.