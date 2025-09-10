Asisttel destrona a Deportivo Trinidad

La Liga Palapa de Futbol 7 vivió una final llena de emociones y goles, en la que el equipo de Asisttel consiguió lo que parecía imposible: destronar al actual campeón, Deportivo Trinidad, en un duelo que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos de principio a fin.

Con un marcador cardiaco de 5-4, la escuadra de Asisttel levantó el trofeo y escribió su nombre con letras doradas en la historia del certamen. El juego se celebró en la cancha del parque Fundamat

Desde el silbatazo inicial, ambos cuadros dejaron claro que no estaban dispuestos a regalar nada. Asisttel salió con una presión alta, buscando adueñarse del balón y sorprender a su rival. La estrategia rindió frutos al minuto 12, cuando Moisés Sánchez aprovechó un pase filtrado para vencer al portero con un potente disparo cruzado y poner el 1-0.

El propio Sánchez volvió a aparecer al minuto 18, con una jugada individual en la que se quitó a un defensa y definió de pierna derecha para ampliar la ventaja 2-0, encendiendo la euforia de su afición. Deportivo Trinidad reaccionó inmediatamente, adelantando líneas y aumentando la intensidad en el ataque.

Al minuto 20, Fidel Herrera descontó con un remate de cabeza tras un centro preciso desde la banda derecha, para acercar a su equipo 2-1. El campeón defensor siguió presionando y, después de varias aproximaciones, Mauricio Ventana consiguió el 2-2 al minuto 30, con un disparo de media distancia que dejó sin oportunidad al guardameta.

La remontada parecía inminente y así lo confirmó nuevamente Herrera al minuto 28, con una jugada en la que aprovechó un balón suelto dentro del área para darle la vuelta al marcador con un 3-2, desatando la celebración en la tribuna. Sin embargo, el gusto duró poco, ya que al 33, Alejandro Martínez, de Asisttel, conectó un potente zurdazo que empató el partido 3-3, volviendo a poner el encuentro en un punto de tensión máxima.

Desenlace

En la recta final, el ritmo se volvió vertiginoso. Herrera, en estado de gracia, volvió a aparecer al minuto 35 con una definición precisa frente al arco para devolverle la ventaja a Trinidad, que con el 4-3 soñaba con el bicampeonato.

Pero Asisttel no estaba dispuesto a rendirse. Con el orgullo por delante, lanzó un ataque frontal en busca de la hazaña. Al minuto 45, Mauricio Martínez igualó el marcador con un remate raso tras una jugada colectiva que dejó sin opciones a la defensa rival. Cuando todo parecía indicar que el duelo se definiría en tiempo extra, llegó el golpe final.

En el último suspiro, al 49’, Moisés Sánchez condujo el balón por la banda izquierda y, tras un recorte, envió un centro que se desvió en un defensa, terminando en el fondo de la red para el 5-4 definitivo. La afición estalló en júbilo mientras los jugadores de Asisttel se abrazaban en medio del campo, conscientes de haber logrado una hazaña histórica.

Con este resultado, el equipo se consagra campeón del Torneo Empresarial de la Liga Palapa Fut 7, dejando claro que el trabajo y la determinación son claves para alcanzar la gloria. Deportivo Trinidad, por su parte, se despide con la frente en alto tras defender con garra su título hasta el último minuto.