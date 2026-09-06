Asisttel firma un digno tricampeonato

Asisttel escribió un nuevo capítulo de éxito en el Torneo Empresarial de la Liga Palapa Fut 7 al conquistar el campeonato por tercera ocasión y consolidarse como uno de los equipos protagonistas de la competencia.

En una final de gran intensidad celebrada en la cancha Fundamat, derrotó por 4-1 a Morenos FC para quedarse con el título. El encuentro reunió a dos de los conjuntos que lograron llegar hasta la última instancia del certamen y que durante la temporada mostraron argumentos suficientes para pelear por la corona.

Desde el silbatazo inicial, ambos planteles buscaron imponer condiciones, generando un juego dinámico y con oportunidades en ambas porterías.

Asisttel encontró mayor contundencia en los momentos importantes y rápidamente tomó el control del marcador. Moisés Sánchez fue el encargado de abrir la cuenta apenas al minuto 3, aprovechando una oportunidad para poner adelante a su escuadra.

Morenos FC intentó reaccionar y mantener el partido equilibrado, pero Asisttel volvió a encontrar el camino al gol al minuto 18, nuevamente por conducto de Moisés Sánchez, quien consiguió su doblete y amplió la ventaja de los tricampeones.

La respuesta de Asisttel continuó en la segunda mitad. Fidel Herrera apareció en dos ocasiones para aumentar la diferencia y prácticamente encaminar la definición del campeonato. El jugador anotó al minuto 22 y volvió a figurar en el 25, colocando el 4-0.

Morenos FC no dejó de competir y encontró el gol del honor al minuto 30, por conducto de Giovanni Mérida. El tanto representó un reconocimiento al esfuerzo de un cuadro que peleó hasta el final, aunque ya no pudo acercarse en el marcador.

Con el 4-1 definitivo, Asisttel levantó nuevamente el trofeo del Torneo Empresarial y sumó su tercera corona, resultado de una campaña en la que volvió a demostrar regularidad, capacidad ofensiva y fortaleza en los momentos determinantes.

Morenos FC, por su parte, se quedó con el subcampeonato después de completar una destacada temporada. Esto no demerita el recorrido de la escuadra, que logró colocarse entre los mejores equipos de la competencia y peleó por el título hasta el último duelo.

Ovando, rey del gol

En el apartado individual, Alejandro Ovando, delantero de Morenos FC, se quedó con el campeonato de goleo. El atacante cerró la temporada con una impresionante cifra de 45 anotaciones, convirtiéndose en uno de los principales referentes ofensivos de la competencia.

Su producción goleadora fue determinante para que Morenos FC alcanzara la gran final y confirmó el buen momento que atravesó durante el certamen. Aunque su equipo no pudo quedarse con el título, Ovando tuvo una recompensa individual a una campaña de gran contundencia frente al arco rival.

La jornada permitió reconocer tanto el esfuerzo colectivo de los finalistas como las actuaciones individuales que marcaron el torneo. Asisttel celebró su tricampeonato, mientras Morenos FC recibió el reconocimiento correspondiente como subcampeón.

De esta manera concluyó una nueva edición del Torneo Empresarial de la Liga Palapa Fut 7, con una final que dejó goles, intensidad y buen Futbol, además de una nueva página en la historia de Asisttel, que vuelve a colocarse en lo más alto de la competencia.