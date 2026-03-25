Asociación celebra Asamblea General 2026

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria 2026, en la cual se presentaron informes de actividades, patrimonio y calendario de competencias, además de discutir propuestas para fortalecer el deporte en la entidad.

En está importante sesión, que tuvo lugar en las instalaciones del Instituto del Deporte de Chiapas (Indeporte) de Tuxtla Gutiérrez, la directiva estatal reunió a un grupo de propietarios de gimnasios afiliados, con el objetivo de presentar los resultados del año anterior y planear las acciones del 2026.

Durante el encuentro, el presidente de la asociación de esta especialidad deportiva, Jorge Jiménez Argüello, y el vocal Juan Gabriel Díaz Jiménez dieron a conocer el informe de actividades del curso anterior, así como el estado del patrimonio, el presupuesto destinado para 2026, el Programa Operativo Anual y el calendario de competencias previstas para el año.

También se abrió un espacio para asuntos generales, en el que los asistentes participaron con sus propuestas y comentarios enfocados en mejorar las condiciones y el desarrollo de los atletas femeniles y varoniles del estado.

La reunión contó con la presencia de representantes de gimnasios de Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa y Comitán, quienes contribuyeron con aportaciones para fortalecer la estructura de la asociación y garantizar un mejor seguimiento de las competencias y programas de entrenamiento.