Asociación Chiapaneca reconoce a periodistas

La Asociación Chiapaneca de Futbol Rápido y Minifutbol llevó a cabo una convivencia especial en el parque del Oriente, encabezada por la profesora Erika López Guzmán, con el objetivo de reconocer la labor de las y los periodistas que, a través de distintos medios, comparten y difunden la información deportiva en la entidad.

El encuentro reunió a comunicadores de la fuente deportiva en un ambiente de cercanía y agradecimiento, destacando la importancia que tiene el trabajo periodístico para visibilizar las actividades, torneos y procesos que se desarrollan en estas disciplinas, las cuales han mantenido un crecimiento constante en Chiapas.

Durante la convivencia, la profesora Erika López Guzmán resaltó que la difusión responsable y constante del deporte ha sido un pilar fundamental para fortalecer la participación, el interés de nuevos equipos y el desarrollo de proyectos que buscan consolidar al Futbol Rápido y Minifutbol en distintos sectores del estado.

“Reconocer a quienes informan es reconocer también al deporte, porque gracias a su trabajo nuestras actividades llegan a más personas y eso motiva a seguir creciendo. El periodismo deportivo es un aliado indispensable”, expresó la dirigente, quien agradeció el acompañamiento permanente de los medios de comunicación.

Asimismo, adelantó que el próximo año será especialmente activo para la Asociación, con un calendario cargado de competencias, eventos formativos y otras acciones que buscarán ampliar la oferta deportiva y fortalecer la estructura organizativa. En ese sentido, subrayó que el 2026 se perfila como un año clave para consolidar nuevos proyectos y retomar iniciativas que impulsen la práctica del deporte en diferentes categorías.

La convivencia sirvió también como un espacio de diálogo entre organizadores y periodistas, reafirmando el compromiso de mantener una relación cercana, transparente y de trabajo conjunto, con el objetivo común de seguir promoviendo el deporte como una herramienta de desarrollo social y comunitario.