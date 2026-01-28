Asociación estatal presenta calendario 2026

Catorce eventos en total, incluyendo estatales, regionales y nacionales, son los que figuran en el calendario oficial presentado por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac) para el curso 2026.

Jorge Jiménez Argüello, presidente del organismo rector de estas disciplinas, dio a conocer que la temporada de competencias se pone en marcha el próximo 15 de febrero, con el 9º Campeonato Estatal Selectivo Chiapas 2026, a efectuarse en Comitán de Domínguez.

El siguiente compromiso será el 17 del mismo mes, con la presencia de la selección estatal en el Campeonato Nacional Mr. México Principiantes y Novatos, en la capital del país.

Más eventos

Para el 20 de marzo se programó un evento para la gente de pantalón largo, con la celebración de la Asamblea General Ordinaria 2026, en Tuxtla Gutiérrez.

La acción en la tarima regresa el 28 de marzo con el primer Campeonato Estatal Abierto Rey Pakal 2026, a disputarse en el municipio de Palenque.

Para el 11 de abril se llevará a cabo el 9º Campeonato Estatal y Abierto Mr. y Miss Coliseo 2026 en San Cristóbal de Las Casas, mientras que el día 26 del mismo mes será el turno del 27º Campeonato Mr. Chiapas Juvenil y Veteranos 2026, en Tuxtla Gutiérrez.

Para el 3 de mayo, la acción se traslada a Comitán de Domínguez con el 40º Campeonato Estatal y Abierto Olimpia 2026, el cual será selectivo para el 47º Mr. México Juvenil y Veteranos 2026, a efectuarse en Puebla.

Resto de la temporada

El 27º Campeonato Estatal Selectivo Chiapas 2026 quedó programado para el 14 de junio en la capital del estado, y será clasificatorio rumbo al Campeonato Nacional Selectivo 2026, a celebrarse el 3 de julio en Monterrey, Nuevo León.

Para el cierre del año, el último evento en Chiapas sería el 28º Campeonato Mr. y Miss Chiapas 2026, el 13 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez. Para el 1 de octubre se contempla acudir al 74º Clásico Mr. México y Señorita Perfección 2026, en la capital del país.

Para el mes de noviembre —con fecha exacta por confirmar— se programó la Copa Esmeralda y Copa Diamante 2026, en Cancún, Quintana Roo. Para concluir, el calendario indica para el 12 de diciembre el 5º Campeonato de Principiantes y Novatos, en la Ciudad de México.