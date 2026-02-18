Asociación invita al taller Mujer Segura

La Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu llevará a cabo este sábado 21 de febrero el Taller de Defensa Personal Mujer Preparada-Mujer Segura, según confirmó el presidente de la agrupación, Javier Ley Torres.

En este marco, el presidente de la asociación expresó que la invitación está abierta exclusivamente para mujeres: “Ya lanzamos la convocatoria para el taller de defensa personal, el programa se desarrolla bajo una metodología teórica-práctica, progresiva y segura, son sesiones prácticas”.

Detalló que las técnicas de esta actividad están basadas en la prevención, evasión, control, escape y no confrontación. Además, se abordarán temas de manejo del miedo y reacción ante el estrés, dinámicas de conciencia situacional, conciencia corporal y postura, entre otros.

“La mayoría no reacciona, por falta de preparación, no por falta de fuerza. Se requiere entrenar la mente para poder reaccionar con técnica simples; por ello la importancia de este tipo de actividades que no requiere experiencia”, declaró.

Ley Torres informó que el taller Mujer Preparada-Mujer Segura se impartirá el próximo sábado, a las 10 de la mañana, en avenida Villaflores número 453, colonia Los Manguitos, en Tuxtla Gutiérrez. Resaltó que el cupo es limitado y las interesadas en participar pueden pedir informes al número 9612134422.