Assistel se instala en la gran final

La Liga Empresarial de la Liga Palapa de Futbol 7 vivió una noche intensa el martes en las canchas del parque Fundamat, donde se disputó el duelo de semifinales entre Assistel y Car Wash Pro, encuentro que dejó como saldo el pase a la gran final del cuadro de Assistel, tras imponerse por 3-0 en un compromiso marcado por la estrategia, la paciencia y la contundencia.

Vibrantes acciones

Desde el silbatazo inicial los dos equipos mostraron estilos muy distintos. Car Wash Pro decidió ceder la iniciativa y replegarse en su propio terreno, intentando mantener el orden defensivo y apostando por sorprender al contragolpe. La idea funcionó durante gran parte del primer tiempo, aunque el peligro de los rivales era constante gracias a la movilidad de sus ofensivos y al impulso de sus jugadores desde el medio campo.

La primera mitad se definió en un instante inesperado. En una acción aislada, el portero de Assistel, Luis Ángel Mazariegos, aprovechó un descuido y con un disparo largo y preciso consiguió vencer a su homólogo, anotación que puso el 1-0 y cambió por completo el panorama del partido. El gol fue un golpe anímico para Car Wash Pro, que pese a resistir con orden, se marchó al descanso en desventaja.

Para el complemento, el conjunto que iba abajo en el marcador trató de modificar su postura. Adelantó líneas, presionó más arriba e intentó recuperar la pelota lo antes posible. Sin embargo, la estrategia dejó espacios considerables en su zaga, que fueron aprovechados con inteligencia por Assistel.

El segundo tanto llegó tras una jugada colectiva que finalizó en los botines de Mauricio Martínez, quien definió con serenidad para ampliar la ventaja. El 2-0 puso contra las cuerdas a Car Wash Pro, que ya no pudo recomponer su esquema. La desesperación por acortar distancias se convirtió en un arma en contra, y de nueva cuenta los espacios le abrieron la puerta al rival.

En una transición rápida, Moisés Sánchez apareció para firmar el tercer gol de la noche y sentenciar la eliminatoria. Con el 3-0 en la pizarra, Assistel manejó los tiempos, movió el balón y evitó cualquier reacción del adversario, que terminó resignado a llevarse la derrota.

Finalista

El silbatazo selló la clasificación de Assistel a la gran final de la Liga Empresarial de la Liga Palapa de Futbol 7, demostrando que además de talento individual, cuenta con un plantel ordenado y con variantes que marcan la diferencia en partidos de alto nivel competitivo.

Con este resultado, Car Wash Pro quedó fuera de la competencia pese a su esfuerzo, mientras que Assistel se perfila como uno de los favoritos al título gracias a la solidez mostrada en esta fase decisiva. La afición que se dio cita en el parque Fundamat fue testigo de un compromiso que combinó intensidad, tensión y momentos de calidad futbolística, ingredientes que enmarcan de gran manera la recta final del torneo.

El duelo definitivo se acerca y el conjunto de Assistel buscará redondear su participación con el trofeo en sus manos, respaldado por la confianza y la contundencia que lo ha llevado hasta esta instancia.