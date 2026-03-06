Assisttel se queda con el bicampeonato

Assisttel confirmó su dominio en el Torneo Empresarial de la Liga Palapa Fut 7 al proclamarse bicampeón tras vencer en una emocionante final al conjunto de Deportivo, en un duelo que se definió hasta la instancia de los tiros penales luego de empatar en tiempo regular.

El compromiso reunió a dos escuadras que mostraron calidad y determinación desde los primeros minutos, brindando un espectáculo lleno de intensidad y constantes aproximaciones a las porterías. Los campeones buscaban defender el título obtenido en la edición anterior, mientras que su rival llegaba con la intención de arrebatarle la corona.

Inicio

El encuentro comenzó con un ritmo vertiginoso. Apenas al minuto 2, Jonathan Maza apareció dentro del área para abrir el marcador a favor de Assisttel, adelantándose desde los primeros instantes del partido. Sin embargo, Deportivo reaccionó con determinación y logró darle la vuelta gracias a un doblete de Fidel Herrera, quien anotó a los minutos 20 y al 25, colocando momentáneamente en ventaja a su escuadra.

La respuesta de los ahora bicampeones llegó con carácter y orden dentro del terreno de juego. Assisttel mantuvo su propuesta ofensiva y encontró el empate al minuto 38 nuevamente por conducto de Jonathan Maza, quien firmó su doblete para mantener vivas las aspiraciones de su equipo.

Cuando el duelo entraba en su recta final, Roberto Carpio se convirtió en protagonista al marcar el 3-2 al minuto 41, dándole nuevamente la ventaja a Assisttel y acercándolo al título. No obstante, Deportivo no bajó los brazos y volvió a emparejar las acciones gracias a Jaime Trinidad, quien anotó al minuto 48 para colocar el 3-3 definitivo en el tiempo regular.

Empate

Con el empate en el marcador, el campeonato tuvo que definirse desde el punto penal. En esa instancia de máxima tensión, los elementos del cuadro favorito mostraron mayor temple y precisión para imponerse en la muerte súbita, desatando la celebración entre jugadores, cuerpo técnico y seguidores que acompañaron al equipo durante la temporada.

De esta manera, Assisttel reafirma su condición de protagonista dentro del Torneo Empresarial al conquistar el bicampeonato, resultado de un trabajo colectivo sólido, disciplina táctica y gran compromiso en la cancha. Ahora se perfila como una de las escuadras a vencer en la próxima temporada, donde intentará seguir escribiendo su historia dentro de la Liga Palapa Fut 7.