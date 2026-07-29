Aston Villa toma ventaja ante Águilas FC

La fase final por el trofeo de campeones del Torneo Héroes Bonampak comenzó con el triunfo de 3-2 de Aston Villa sobre Águilas FC, en partido celebrado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

El duelo entre el cuarto y quinto lugar de la clasificación durante la temporada regular mantuvo la intensidad hasta el cierre, mismo que se tornó tenso y a pesar del resultado dejó la moneda en el aire.

Remontada sorpresiva

Águilas FC llegaba mejor sembrado a este compromiso y cumplió los pronósticos a su favor abriendo el marcador con un disparo cruzado de Óscar Espinosa para cerrar el primer periodo con ventaja de 1-0.

Sin embargo, Aston Villa reaccionó mediante William Hassen, quien marcó dos tantos y dio vuelta al resultado antes del descanso, en medio de un encuentro ríspido y con constantes reclamos dentro del campo y una tribuna igual de encendida para presionar a la terna arbitral.

Aún más drama

En el tercer cuarto, Águilas FC adelantó líneas y generó oportunidades muy claras con Leonardo Hernández, incluido un tiro al frontis y un “shoot out” detenido por el guardameta. Aston Villa respondió al contragolpe, pero la defensa evitó otro tanto sobre la línea.

No obstante, Mauricio Hernández aprovechó un resbalón del portero para colocar el 2-2 para los emplumados al inicio del último periodo.

Pero poco después, Hassen anotó el 3-2 en un tiro libre desviado por la defensa, para con cierta dosis de fortuna recuperar la ventaja.

Águilas FC presionó en los minutos finales, aunque la zaga rival sostuvo el marcador como pudo, dejando la definición de la serie de cuartos de final para la vuelta, misma que se disputará el domingo 2 de agosto, en horario por definir.