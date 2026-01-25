Atech presenta sus actividades del año

La Asociación de Tenis del Estado de Chiapas (Atech) presentó la mañana del sábado, ante los medios de comunicación, su plan de actividades para el 2026, el cual contempla la organización del Circuito Tenis 2026 y la consolidación de la Academia de Tenis CET (Centro estatal de Tenis), proyectos estratégicos enfocados en fortalecer el crecimiento de esta disciplina en toda la entidad.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Estatal de Tenis de Chiapas, donde se reunieron directivos, entrenadores y representantes de este deporte a nivel estatal para dar detalles del calendario competitivo, así como de los avances en infraestructura, seguridad y metodología de trabajo que se implementarán a lo largo del año.

Gerardo Zardain, presidente de la Asociación de Tenis del Estado de Chiapas, señaló que el objetivo principal del organismo es desarrollar esta disciplina en toda la entidad, brindando oportunidades reales de formación y competencia a atletas de todas las edades. Destacó que Chiapas es la única asociación en el país que cuenta con una academia propia, lo que permite un seguimiento permanente a los jugadores desde su etapa inicial hasta niveles avanzados.

“Queremos que los tenistas chiapanecos tengan una estructura sólida, con entrenadores certificados y un proceso continuo que les permita elevar su nivel competitivo y representar dignamente al estado”, expresó Zardain.

Academia

La Academia de Tenis CET cuenta con profesores certificados que atienden a deportistas de diferentes edades y niveles, ofreciendo un programa integral que combina la formación técnica con la preparación física y mental. En este sentido, Javier Supan, director general de la academia, explicó que se ha trabajado en el mejor aprovechamiento de las instalaciones del Centro Estatal de Tenis.

Supan detalló que corrigieron desperfectos en las canchas, se reforzaron las medidas de seguridad dentro de la academia y se hicieron adecuaciones para mejorar las condiciones de entrenamiento. Asimismo, adelantó que a partir del mes de febrero se implementarán nuevas acciones y dinámicas enfocadas en beneficiar directamente a los atletas que forman parte del proyecto.

Circuito Tenis

En cuanto al Circuito Tenis 2026, se informó que estará integrado por un total de 12 torneos de “singles”, cuatro de dobles y dos competencias por equipos. Estas justas se desarrollarán en distintas sedes del estado, con fechas programadas de manera independiente, con el objetivo de maximizar la participación de los jugadores chiapanecos y fortalecer el nivel competitivo.

Este circuito servirá para conformar el ranking estatal, el cual será determinante para cerrar el calendario con un torneo especial en el mes de diciembre, en el que participarán los ocho mejor rankeados de cada categoría, consolidando así un sistema de competencia ordenado y transparente.

Finalmente, el entrenador José Antonio Rodríguez subrayó la importancia de aprovechar la experiencia de los entrenadores para impulsar el desarrollo de los jóvenes talentos, buscando que alcancen un mejor nivel y cuenten con mayores herramientas para su crecimiento dentro del Tenis estatal y nacional.