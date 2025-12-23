Ateneas impone su ley en la final

El Torneo Inter Trabajadoras y Trabajadores 2025 llegó a su desenlace en la rama femenil este fin de semana en las instalaciones de Caña Hueca, escenario donde el conjunto de Ateneas firmó una actuación contundente para proclamarse campeón tras superar con claridad a Real Smapa por marcador de 4-0.

Desde los primeros minutos, Ateneas mostró una postura ofensiva bien definida, presionando alto y controlando la posesión del balón, situación que complicó la salida del cuadro de Real Smapa, que se vio obligado a replegar líneas ante el constante avance del rival.

Dominio

El dominio se reflejó en el marcador apenas pasada la primera parte del encuentro, cuando Gabriela abrió la cuenta tras una jugada colectiva por el costado izquierdo. Fabiola recibió el balón en tres cuartos de cancha, filtró un pase preciso al espacio y Gabriela definió de primera intención ante la salida de la guardameta.

Minutos más tarde, la propia Gabriela amplió la ventaja con un disparo cruzado dentro del área, luego de aprovechar un balón suelto tras una serie de rebotes, firmando así su doblete y consolidando el control de Ateneas antes del descanso.

Para la parte complementaria, Real Smapa intentó adelantar líneas en busca de reaccionar; sin embargo, dejó espacios que fueron bien aprovechados por Ateneas, que mantuvo el orden defensivo y apostó por transiciones rápidas.

El tercer tanto llegó tras una jugada a balón parado. Fabiola cobró un tiro de esquina cerrado que Esmeralda atacó con determinación en el primer poste, conectando un remate certero que terminó en el fondo de las redes para el 3-0.

Goleada

La goleada se selló en la recta final del encuentro. En una jugada de contragolpe, Fabiola condujo el balón desde medio campo, superó a dos rivales y sacó un disparo colocado que significó el cuarto tanto de la tarde, coronando una actuación destacada, ya que participó directamente en todas las anotaciones.

Con un gol y tres asistencias, fue reconocida como la mejor jugadora de la final, siendo pieza clave en el funcionamiento ofensivo de Ateneas, que cerró el torneo con una actuación sólida y efectiva para levantar el título femenil.

De esta manera, el Inter Trabajadoras y Trabajadores 2025 concluyó su edición femenil con una final de alto ritmo, reafirmando el crecimiento y la competitividad del Futbol femenil dentro de este certamen.