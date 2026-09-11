Atlante recibe a los Tuzos del Pachuca

Atlante y Pachuca se enfrentarán este viernes, en un duelo entre dos equipos que buscan acercarse a los puestos de clasificación. Los Potros de Hierro serán locales ante unos Tuzos que llegan motivados después de conseguir un triunfo en la fecha anterior.

Apenas un punto separa a ambos conjuntos en la tabla general, por lo que los tres puntos podrían representar un importante salto para cualquiera de los dos.

Atlante llega al compromiso después de empatar 1-1 frente al Atlas en el estadio Jalisco. Pachuca, por su parte, consiguió una importante victoria como visitante en la jornada 7 de 2-0 a FC Juárez.

Los Tuzos ocupan el lugar 11 con ocho puntos, mientras que los Potros aparecen en la posición 14 con siete unidades. Además, Pachuca cuenta con uno de los delanteros más destacados del campeonato: Salomón Rondón. El venezolano suma siete goles en el Apertura 2026 y llega después de marcar ante FC Juárez.